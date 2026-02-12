O Ürün Türkiye’de Yok Sattı!

Huawei'nin ağ teknolojileri alanındaki en yeni ürünü olan HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro, Türkiye pazarında satışa sunulur sunulmaz teknoloji tutkunlarından büyük ilgi gördü. Şık tasarımı ve üstün performansıyla öne çıkan router, satışa açıldıktan sonraki sadece 48 saat içinde tüm stoklarını tüketerek önemli bir başarıya imza attı.Cihazın bu denli hızlı tükenmesinin arkasında yatan temel nedenler, estetik ve gücü bir araya getirmesi. Huawei, bu modelle birlikte router'ları artık evin bir köşesinde saklanan teknolojik cihazlar olmaktan çıkarıp, adeta bir sanat eseri olarak salonun başköşesine taşıyor. Karla kaplı dağlardan ilham alan dalgalı ve minimalist tasarımı, 500'den fazla mikro kıvrımı ve dinamik LED ışıklarıyla modern ev dekorasyonlarına tam uyum sağlıyor.Tasarımın yanı sıra, kaputun altındaki güç de kullanıcıları cezbeden en önemli faktörlerden biri. Cihaz, en yeni kablosuz ağ standardı olan Wi-Fi 7 teknolojisini destekliyor. Bu sayede teorik olarak 3.6 Gbps gibi baş döndürücü hızlara ulaşabiliyor. Ayrıca Multi-Link Operation (MLO) ve 4K-QAM gibi gelişmiş teknolojiler sayesinde veri aktarım hızı ve kararlılığı en üst seviyeye çıkıyor. Bu da 120 metrekareden büyük evlerde bile en uzak köşelerde dahi kesintisiz bir internet deneyimi vaat ediyor.Huawei Türkiye, ürün kalitesine olan güvenini alışılmışın dışında bir adımla gösteriyor. Şirket, HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro için tam 4 yıl garanti sunuyor. Teknoloji ürünlerinde genellikle 2 yıl olarak sunulan garanti süresinin iki katına çıkarılması, markanın tüketiciye uzun vadeli bir güvence verdiğini ve ürününün arkasında durduğunu gösteriyor. Bu durum, kullanıcıların satın alma kararını olumlu yönde etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.Yoğun talep nedeniyle stokları tükenen cihaz için Huawei Türkiye'nin sevkiyat planlamasını hızlandırdığı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, yeni stokların yaklaşık 7 ila 10 gün içerisinde tekrar satış kanallarında yerini alması bekleniyor.