Yapay Zeka Dolap Tamir Etti!

Yapay zeka ile tamir yöntemlerini kullanan Yunus Kaplan, 12 bin liralık buzdolabı masrafından kurtulmayı başardı. İstanbul'da yaşayan vatandaş, yüksek servis ücreti yerine teknolojiye güvenerek cihazını kendisi onardı.Sultangazi ilçesinde yaşayan Kaplan, bozulan buzdolabı için önce profesyonel teknik servis çağırdı. Eve gelen görevli cihazı detaylıca inceledi. Ardından motor ve anakartın arızalandığını belirtti. Onarım için ise tam 12 bin TL tutarında bir masraf çıkardı.Duyduğu rakam karşısında şaşkınlık yaşayan Kaplan, servis görevlisine harçlığını vererek teşekkür etti. Tamir işlerinden anlamamasına rağmen pes etmedi. Çözümü günümüzün popüler teknolojisi olan yapay zeka uygulamalarında aramaya karar verdi. Dijital asistanlardan yardım alarak arızanın kaynağını araştırmaya başladı.Elindeki temel ölçüm aletleriyle buzdolabını kontrol eden Kaplan, bulguları yapay zekaya aktardı. Akıllı sistemler ona sorunun sadece konvertör, çip ve sigortadan kaynaklandığını söyledi. Bu sayede gereksiz parça değişimlerinin önüne geçti. Öte yandan internette yaptığı kısa bir araştırma ile bu parçaların çok daha ucuza bulunabileceğini fark etti.İnternet üzerinden iletişime geçtiği bir usta, ona eski kartı tamir etmek yerine yenisini almasını önerdi. Kaplan, bin TL ödeyerek yeni bir anakart satın aldı. Gelen parçayı buzdolabına kendisi taktı. Sonuç olarak cihaz sorunsuz şekilde çalışmaya başladı. Bu hamlesiyle 11 bin liralık büyük bir tasarruf sağladı.