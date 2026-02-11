CHP'li vekillerden Meclis'te çirkin provokasyon!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Adalet Bakanı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı olarak atandı.Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) yemin töreni sırasında gerginlik yaşandı. Tören esnasında CHP'li milletvekilleri ile CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın da aralarında bulunduğu grup, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'e yönelik fiziki saldırıda bulundu.