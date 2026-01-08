Yalova’da fırtına dehşeti: İşçi denize savruldu, dev vinç devrildi

Yalova’nın Altınova ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, tersaneler bölgesinde tehlikeli anlara neden oldu. Kuvvetli rüzgârın etkisiyle bir tersane işçisi dengesini kaybederek denize savrulurken, Özata Tersanesi’nde bulunan dev bir vinç de rüzgârın şiddetine dayanamayarak devrildi.

Olay sırasında sahada çalışan işçiler büyük panik yaşadı. Vincin devrildiğini fark eden çalışanlar, olası bir kazadan kaçınmak için hızla bölgeden uzaklaştı. Denize savrulan işçiyle ilgili ekiplerin inceleme başlattığı öğrenildi. Yaşanan olaylarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi. Fırtınanın neden olduğu korku dolu anlar, tersanede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayların ardından tersaneler bölgesinde güvenlik önlemleri artırılırken, bölgede fırtınanın etkisini sürdürdüğü bildirildi.