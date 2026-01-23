Trump'la Dalga Geçti! Elon Musk'ın O Sözleri...

Gazze'de Hamas ile İsrail arasında, ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde imzalanan ateşkesin ikinci aşaması kapsamında oluşturulan Gazze Barış Kurulu, düzenlenen törenin ardından resmen hayata geçti.Trump, törendeki konuşmasında Gazze ve dünyada barışı sağlamak konusunda oldukça iyimser ifadelerde bulunurken, ABD'li milyarder Elon Musk'ın kurula dair esprili yorumu dikkat çekti.Musk, Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı 'Barış kurulunun oluşturulduğunu duydum. Bu 'Peace' (Barış) mi yoksa 'Piece' (Parça) mi? Hani Grönland'dan ufak bir parça, Venezuela'dan ufak bir parça gibi.' esprisiyle medyada ilgi gördü.Musk'ın alaycı sözleri, Başkan Trump'ın Grönland'a sahip olmak istemesi ve Venezuela'da askeri operasyon düzenlemesine dikkat çekerek müdahaleciliğine bir eleştiri olarak yorumlandı.Başkan Donald Trump ile seçim dönemindeki yakınlıklarıyla gündemde olan Elon Musk, bir süre Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) yöneticiliğini yaptıktan sonra görevden ayrılmıştı.Bu dönemde Musk'ın Trump'ı Epstein skandalına karışmakla suçlamasının ardından ikilinin ilişkilerinin kötüye gittiği gözlemlenmişti, fakat bir süre sonra tekrar bir araya gelerek aralarının hala iyi olduğunu sergilemişlerdi.