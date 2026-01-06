  • USD: 42,96 - 43,04
Camide Büyük Saygısızlık!

Konya’daki Aziziye Camii’nde bir genç kızın cami içinde uygunsuz davranışlar sergileyerek video çekmesi kamuoyunda tepkiye neden oldu.

Ekleme: 6.01.2026 - 09:57 Güncelleme: 6.01.2026 - 10:01 / Editör: Erhan Şimşek
Konya'nın merkezinde bulunan Aziziye Camii'nde kaydedilen görüntüler, camide bir genç kızın uygunsuz davranışlar sergilediğini ortaya koydu.

UYGUNSUZ DAVRANIŞLAR SERGİLEDİ, PAYLAŞTI

Görüntülerde, bir genç kızın cami içerisine uygunsuz şekilde girdiği, rahatsız edici hareketler sergilediği görüldü.

Söz konusu kişi, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda kullanılan ifadeler de tepkilerin artmasına neden oldu.

Genç kız paylaşımında, 'Manitayı camide darlama işi' ifadelerine yer verdi.

TEPKİ GELDİ

Kısa sürede yayılan görüntülere çok sayıda kullanıcı tepki gösterirken, olayla ilgili işlem yapılmasını talep etti.