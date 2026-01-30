Apple İsrail Markasını Satın Aldı!

Apple, teknoloji dünyasında büyük ses getiren stratejik bir satın almaya imza attı. Şirket, ses odaklı yapay zeka teknolojileri üzerinde çalışan İsrail merkezli girişim Q.ai'yi bünyesine kattığını Reuters'a resmen doğruladı. Apple'ın bu hamlesi, şirketin gelecekteki donanım ve yazılım entegrasyonları konusunda önemli ipuçları barındırıyor.Financial Times tarafından aktarılan kaynaklara göre, Apple bu satın alma işlemi için yaklaşık 2 milyar dolar ödeme yaptı. Bu rakam, şirketin 2014 yılında popüler kulaklık ve ses markası Beats için ödediği 3 milyar dolardan sonra, tarihindeki en büyük ikinci satın alma işlemi olarak kayıtlara geçti.Q.ai'nin geliştirdiği teknoloji oldukça fütüristik özelliklere sahip. Şirket, “sessiz konuşmayı” anlamak için yüz ifadelerini analiz edebilen gelişmiş bir sistem üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan patentler, bu teknolojinin kulaklık veya akıllı gözlüklerde kullanılabileceğini gösteriyor. Sistem, yüzdeki mikro cilt hareketlerini takip ederek kullanıcıların sesli konuşmadan iletişim kurmasını sağlıyor. Bu durum, gelecekte asistan Siri ile sözsüz iletişim kurmanın önünü açabilir.Girişimin CEO'su Aviad Maizels, Apple ekosistemine hiç de yabancı bir isim değil. Maizels, daha önce 2013 yılında yine Apple tarafından satın alınan PrimeSense'in kurucusuydu. Apple, o dönem aldığı PrimeSense teknolojisini kullanarak 2017 yılında iPhone X ile hayatımıza giren Face ID yüz tanıma sistemini geliştirmişti. Satın alma sonrasında Maizels ile birlikte kurucu ortaklar Yonatan Wexler ve Avi Barliya da Apple ekibine katılacak.Apple'ın çip üretiminden sorumlu üst düzey yöneticisi Johny Srouji, Q.ai'yi görüntüleme ve makine öğrenimi konularında öncü yollar keşfeden olağanüstü bir şirket olarak tanımladı. Srouji, Aviad Maizels liderliğindeki ekibi bünyelerine katmaktan büyük heyecan duyduklarını belirtti. Bu satın alma, Apple'ın eski tasarım şefi Jony Ive'ın OpenAI ile yeni bir cihaz üzerinde çalıştığı ve Meta'nın ekranlı akıllı gözlükler geliştirdiği bir dönemde gerçekleşti. Teknoloji devleri arasındaki yapay zeka donanımı rekabeti giderek kızışıyor.