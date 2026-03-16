Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor! Bugün Hesaplara Yatırılacak

Emekli aylıklarının ödemeleri öne çekildi. Ramazan Bayramı ikramiyeleri de hesaplara yatırılmaya devam ediyor.SSK emeklileri için aylık ve ikramiye ödemeleri bugün tamamlanacak.Bağ-Kur emeklilerine ise aylıkları ve ikramiyeleri 17-18 Mart tarihlerinde yatırılacak.Maaş günü 25-26 Mart olanlara yarın, 27-28 Mart'ta olanlara ise aylıkları 18 Mart Çarşamba günü ödenecek.Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri ise 19 Mart'ta hesaplarında olacak.Bayram ikramiyeleri, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeniyor. Ramazan Bayramı'nda 4 bin lira ikramiye yatırılacak. Dul ve yetim aylığı alanların ödeme miktarları ise hisse oranlarına göre değişiklik gösterecek.