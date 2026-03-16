Bakan Kurum Açıkladı! Türkiye'nin İlk Kırsal Uydu Kenti Açıldı
Hatay’ın Kumlu ilçesinde Türkiye’nin ilk kırsal uydu kentinde modern köy evlerinde yaşam başladı. Mahalleden görüntüler paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hatay’ın her bir köşesine ektiğimiz umut yeşerdi, büyüdü, bütün yuvalarımızı sardı" ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce Hatay'ın Kumlu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan Türkiye'nin ilk kırsal uydu kentinde 21 mahalleden gelen vatandaşlar, modern köy evlerinde yaşamlarını sürdürüyor.
'UMUT YEŞERDİ'
Mahalleden görüntüler paylaşan Bakan Kurum, ev sahiplerinden Mehmet Alkışar'ın 'Şimdi bundan daha mutlu olur mu?' sözlerini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:
'Şimdi bundan daha mutlu olur mu?
Hatay'ın her bir köşesine ektiğimiz umut yeşerdi, büyüdü, bütün yuvalarımızı sardı.
Kumlu köy evlerimiz.'