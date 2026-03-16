Emekliye Ek Gelir!En yüksek promosyon hangi bankada?



SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 20.000 TL'ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.



Ek olarak %0 faizli, 6 ay vadeli 50.000 TL'ye varan kredi ile birlikte kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz en az biri yeni olmak üzere, yeni fatura ödeme talimatınıza 2.000 TL, mevcut fatura ödeme talimatınıza 1.000 TL toplamda 10.000 TL, kredi kartı harcamanıza toplam 10.000 TL ve davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan 10.000 TL olmak üzere 50.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz. Kampanyaya katılan SGK emeklileri, Eşya güvence sigortasından 2.600 TL yerine sadece 1.000 TL'ye yararlanabileceklerdir.



ZİRAAT BANKASI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU



İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyan müşterilere özel 40 Bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. Kredi kartı veya vadesiz hesaptan verilecek otomatik fatura ödeme talimatlarında azami %25 ve aylık toplam 500 TL'ye kadar iade fırsatı da bankanın emeklilere sunduğu avantajlar arasında.



Kampanya emekli maaşının bankaya aktarılan ay dahil 12 ay boyunca geçerli olacaktır. Market harcamaları için her 1.500 TL harcamaya 150 TL toplam 1.500 TL, Sağlık harcamalarınız için her 1.500 TL harcamaya 150 TL toplam 1.500 TL, Seçili Sektörler için her 3.000 TL harcamaya 300 TL toplam 3.000 TL olmak üzere aylık azami 6 Bin TL Bankkart Lira veriliyor. Yılda iki kez 25 Bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avanstan yararlanabiliyor.



YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI 2026



Yapı Kredi, 19 Eylül 2025 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunacak. Banka, Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;



Bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL;

10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL;

15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL;

20.000 TL' nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödemesi yapıyor.



Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.



İŞ BANKASI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ 2026



Bankanın internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!



Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!'



ING BANK EMEKLİ PROMSOYON ÖDEMESİ 2026



ING Bank'tan yapılan açıklamada 'SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.' ifadelerine yer verildi.



GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ 2026



Maaşını Garanti BBVA'dan alan emeklilere maaşa göre 25.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Bankanın internet sitesinde yer alan habere göre, 'Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!' açıklamasında bulunuldu.



QNB EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI 2026



QNB emekli promosyonu kampanyasını '31.000 TL'ye Varan Emeklilik Ödülü' şeklinde duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada '8 Ekim 2025- 31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşınızı QNB'ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan alarak 31.000 TL'ye varan emeklilik ödülü fırsatından yararlanın!' denildi.





Emekli promosyon kampanyaları için bankalar yarışa hız verdi. Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyelerinin ödeneceği öğrenilirken emekliler ikramiye ödemeleri için araştırmalarına devam ediyor. Maaşını taşımak isteyen ya da ilk kez emekli olanlar için bankalar promosyon ödemesinin yanında farklı avantajlar da sunuyor. İşte bankaların promosyon ödemesi kampanyaları…SSK, Bağkur ve emekli sandığına bağlı emeklilerin ikramiye maaş ödemelerinin bayram öncesinde hesaplara yatacağı öğrenildi. Ödemeler tahsis numarasına göre yapılacak. Emekli maaş ve ikramiyeleri 14-18 Mart tarihleri arasında ödenecek. Emekli ikramiyeleri bu yıl 4 bin lira olarak ödenecek.