81 ilde Genç çiftlere 10 Milyar TL Destek! Hesaplara Bugün Yatırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek çiftlere yönelik destekler sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve güçlendirilmesi ile gençlerin sosyal risklere karşı korunmasını amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu'nu kapsamında 81 ilde destek 10 milyar TL'yi aştığını duyurdu.Bakan Göktaş destek kapsamında 63 bin 466 genç çifte evlilik kredisinin yatırıldığını açıkladı.Aile ve Gençlik Fonu'ndan daha fazla genç çiftin yararlanabilmesi için ocak ayında kredi miktarını güncellediklerini anımsatan Bakan Göktaş, 'Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz' ifadelerini kullandı.Fondan yararlanma kriterlerinden biri olan gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Bakan Göktaş, 'Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardık. Buna ek olarak 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz' açıklamasını yaptı.Bakan Göktaş, proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere kredi desteğinin 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde verildiğini, evlilik öncesinde ve sonrasında da danışmanlık hizmeti sunulduğunu belirtti.Evlenecek gençlerin ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan sunulan desteklerle, evliliklerini daha sağlam temeller üzerine kurmalarını amaçladıklarını ifade eden Bakan Göktaş, 'Evlilik yolundaki genç çiftleri yalnız bırakmıyoruz. 2023'te kurulan Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvuru sayısı 214 bin 978'e ulaştı. Fondan 164 bin 930 gencimiz faydalanmaya hak kazanırken, bugün itibarıyla 63 bin 466 genç çiftimize kredi ödemelerini gerçekleştirdik. Aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan bu fon kapsamında bugüne kadar toplam 10 milyar 73 milyon lira destek sağladık. Fondan faydalanan 6 bin 812 çiftimizin 6 bin 891 çocuğu dünyaya geldi. Ayrıca ülke genelinde 160 bin genç çiftimize eğitim ve danışmanlık hizmeti verdik' dedi.Evlilik kredisi almak isteyen genç çiftlerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Krediden yararlanabilmek için yaş sınırı 18–29 olarak belirlenmiş olup, çiftlerin başvuru sırasında 30 yaşını doldurmamış olmaları şart.-Vatandaşlık: Başvuranların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.-Mülkiyet Durumu: Çiftlerin taşınmaz sahibi ya da tapu hissedarı olmaması şart.-Gelir Şartı: Çiftlerin son 6 aylık gelir ortalaması ve son aya ait gelirleri, asgari ücretin 2,3 katını geçmemeli.-Nikah Tarihi: Resmî nikah tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olmalı.-Eğitim ve Danışmanlık: Bakanlığın sunacağı evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmek (2 yıl içinde katılma şartı bulunuyor).-Adli Sicil: Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ile ilgili suçlardan, affa uğramış olsa bile kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmamalı.-Daha Önce Kredi Kullanımı: Çiftin proje kapsamında daha önce kredi kullanmamış olması gerekiyor.'ailegenclikfonu.aile.gov.tr' adresinde yer alan 'Başvuru Yap' butonuna tıkladıktan sonra e-Devlet sayfasına yönlendirileceksiniz.e-Devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra 'Evlenecek Gençlerin Desteklenme Projesi' araması ile başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.'Yeni Başvuru' seçeneğine tıklayıp Bilgilendirme Tutanağını okuyun ve okuduğunuzu onaylayın.Kişisel Veri Sorgulama İzin Bilgisi ve Beyan ve Kullanım Taahhütnamesi sayfalarını okuyup onaylayın.Kimlik ve iletişim bilgilerinizi kontrol edip Devam Et butonuna tıklayın.Nikah tarihinizi ve eş bilgilerinizi girip Devam Et butonuna tıklayın. Tapu bilgilerinizi de aynı şekilde girerek ilerleyin.Adli sicil kaydınızı onaylayın, gelir bilgilerinizi girin ve yıllık gelir bölümünü doldurun. Ardından eğitim ve danışmanlık hizmeti almak istediğiniz şehri seçin.Verdiğiniz bilgileri kontrol ederek başvurunuzu tamamlayın.Başvuruyu tamamladıktan sonra müstakbel eşinizin de e-Devlet üzerinden aynı adımları takip ederek başvuruyu 7 gün içinde onaylaması gerekiyor.Nikah gerçekleştikten 5 gün içinde nikah bildiriminde bulunmalısınız. Bu bildirim yapılmazsa kredi hakkı iptal edilir.Nikah ve kredi talebinizi onayladıktan sonra sözleşme ekranı açılacak. Sözleşme şartlarını okuyup kabul ettikten sonra başvurunun ikinci ve son aşaması tamamlanmış olacak.