Adana'da Operasyon! ' Satmıyorum İçiciyim ' Dedi...
Evinde kilolarca bonzai üretiminde kullanılan ham madde ele geçirilen şüpheli, ifadesinde uyuşturucu ticareti yapmadığını savunsa da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.A. (35) isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde istihbarat aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin merkez ilçelerden birindeki ikametine operasyon düzenlendi.
89 PAKET HALİNDE UYUŞTURUCU
Evde yapılan aramada, poşetler içerisinde 89 paket halinde toplam 4 kilo 983 gram bonzai yapımında kullanılan ham madde bulundu. Ele geçirilen maddenin, piyasada yüksek miktarda sentetik uyuşturucu üretimine imkan sağlayacak düzeyde olduğu belirtildi.
'KULLANIYORUM, SATMIYORUM' SAVUNMASI
Gözaltına alınan şüpheli E.A., emniyetteki ifadesinde uyuşturucu madde satışı yapmadığını ileri sürerek, “Kullanıyorum. Uygun bulduğum zamanlarda toplu alıyorum.” şeklinde savunma yaptı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
89 PAKET HALİNDE UYUŞTURUCU
Evde yapılan aramada, poşetler içerisinde 89 paket halinde toplam 4 kilo 983 gram bonzai yapımında kullanılan ham madde bulundu. Ele geçirilen maddenin, piyasada yüksek miktarda sentetik uyuşturucu üretimine imkan sağlayacak düzeyde olduğu belirtildi.
'KULLANIYORUM, SATMIYORUM' SAVUNMASI
Gözaltına alınan şüpheli E.A., emniyetteki ifadesinde uyuşturucu madde satışı yapmadığını ileri sürerek, “Kullanıyorum. Uygun bulduğum zamanlarda toplu alıyorum.” şeklinde savunma yaptı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.