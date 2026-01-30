Adana'da Operasyon! ' Satmıyorum İçiciyim ' Dedi...

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.A. (35) isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde istihbarat aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin merkez ilçelerden birindeki ikametine operasyon düzenlendi.Evde yapılan aramada, poşetler içerisinde 89 paket halinde toplam 4 kilo 983 gram bonzai yapımında kullanılan ham madde bulundu. Ele geçirilen maddenin, piyasada yüksek miktarda sentetik uyuşturucu üretimine imkan sağlayacak düzeyde olduğu belirtildi.Gözaltına alınan şüpheli E.A., emniyetteki ifadesinde uyuşturucu madde satışı yapmadığını ileri sürerek, “Kullanıyorum. Uygun bulduğum zamanlarda toplu alıyorum.” şeklinde savunma yaptı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.