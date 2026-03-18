MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Çanakkale Zaferi mesajı! 'Hiçbir Muhasım Odak Türk Milletine Ve Türkiye Cumhuriyeti’ne Zincir Vuramayacaktır'

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:Türk milleti Anadolu coğrafyasında teslim olmayacağını, boyun eğmeyeceğini, mukadderat ve mukaddesat kilidinin açılmasına göz yummayacağını Çanakkale'de dökülen şehit kanlarıyla ispat ve ibra etmiştir.Çanakkale'den 111 yıl önce körüklenen var oluş meşalesi önümüzü ve milli ömrü aydınlattığı müddetçe hiçbir muhasım odak Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne zincir vuramayacaktır.İç cephe sağlam tutulunca dış kaynaklı hiçbir hain ve hayasız saldırının işe yaramadığı, sonuç alamadığı ve alamayacağı Çanakkale'nin her karışında tevsik ve teyit edilmiştir.111 yıl önce Çanakkale Boğazı'nda husumeti yüzdürenlerin aşağı yukarı bir benzerine Hürmüz Boğazı'yla ilgili zalim niyetlerde de tesadüf edilmekle birlikte, ihtiyaç duyulan mukavemetin ve muktedir iradenin Çanakkale'den süzülerek çıkarılması gerektiğini bilhassa ifade etmek lazımdır. Çünkü Çanakkale mazlum milletler için de esin, erdem ve ilham kaynağıdır, velhasıl kelam hep de böyle kalacaktır.