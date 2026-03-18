Bakanlık Yalanladı! '4 Bin 500 TL Bayram Desteği' Paylaşımlarına...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,sosyal medyada hızla yayılan "Bayram müjdesi! 4.500 TL destek hesaplara yatıyor" paylaşımlarına ilişkin açıklamada bulundu.Bakanlık, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Bazı sosyal medya hesaplarında bakanlığımıza atıf yapılarak "Bayram müjdesi! 4.500 TL destek hesaplara yatıyor" şeklinde yer alan paylaşımlar ASILSIZDIR.Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz.Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir."