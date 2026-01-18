Kore Cephesinden Erzurum'a Hatıralar!

Türkiye'nin yakın askerî tarihine dair önemli izler taşıyan ve Kore Savaşı'nda görev yapan Mehmetçiklerin hatırasını bugüne ulaştıran nadir belgeler ve emanetler Erzurum'da gün yüzüne çıkarıldı.Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir tarafından yürütülen arşiv çalışmaları sırasında ulaşılan materyallerin, Kore Savaşı'nda görev yapan Zihni Ezine'ye ait olduğu belirlendi. Ortaya çıkarılan koleksiyonun, yalnızca kişisel hatıralardan değil, dönemin askerî ve idarî yapısını belgeleyen özgün kaynaklardan oluştuğu ifade edildi.Koleksiyon içinde yer alan ve Zihni Ezine adına düzenlenmiş nüfus hüviyet cüzdanının, dönemin resmî belge dili, mühürleri, kayıt sistemi ve el yazılarıyla dikkat çektiğini belirten Taner Özdemir, söz konusu belgenin bir askerin sivil hayattan cepheye uzanan yolculuğunu tüm ayrıntılarıyla ortaya koyduğunu söyledi. Özdemir, bu yönüyle belgenin sıradan bir kimlik evrakı değil, tarihî bir vesika niteliği taşıdığını vurguladı.Koleksiyondaki askerî madalyanın, Zihni Ezine'nin Kore Cephesi'ndeki hizmetinin somut bir simgesi olduğunu ifade eden Özdemir, zamanın izlerini taşıyan bu emanetin savaş koşullarında verilen emeğin ve fedakârlığın sessiz bir tanığı olduğunu dile getirdi. Üzerinde “TÜRK” ibaresi ve ay-yıldız bulunan askerî armanın ise, Türk askerinin cephede taşıdığı millî kimliğin ve aidiyet bilincinin güçlü bir göstergesi olarak öne çıktığı belirtildi.Koleksiyonun en çarpıcı parçalarından biri olan kırmızı zeminli sancakta yer alan “1957–1958 8. Kore Türk Tugayı” ibaresinin, Zihni Ezine'nin görev yaptığı birlik ve dönem hakkında doğrudan bilgi verdiği aktarıldı. Ay-yıldızlı sancak, Türk askerinin yalnızca askerî bir güç değil, aynı zamanda bayrağını ve değerlerini cepheye taşıyan bir temsilci olduğunu gözler önüne seriyor.Uzmanlar, gün yüzüne çıkarılan bu tür şahsî askerî emanetlerin bireysel hatıraların ötesinde bir anlam taşıdığına dikkat çekiyor. Belgelerin, Türkiye'nin Kore Savaşı'ndaki rolünü, askerî organizasyon yapısını ve Mehmetçiğin cephe gerisindeki yaşamını anlamak açısından önemli birincil kaynaklar olduğu vurgulanıyor. Emanetlerin kayıt altına alınarak korunmasının, akademik çalışmalara kaynaklık etmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması bakımından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.