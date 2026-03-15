Meta Devasa Bir İşten Çıkarma Dalgasına Hazırlanıyor

Teknoloji devi Meta, yapay zeka yarışında öne geçmek için şirket içinde büyük bir küçülmeye gidiyor. Bu kapsamda şirket, yapay zeka ve veri merkezi harcamalarını dengelemek amacıyla devasa bir işten çıkarma planı üzerinde yoğunlaşıyor.Reuters kaynaklı haberlere göre, teknoloji devi toplam iş gücünün yüzde 20'sini azaltmayı hedefliyor. Bu ciddi oran, yaklaşık 15.800 çalışanın işine son verileceği anlamına geliyor. Böylece şirket, 2022 ile 2023 yılları arasında 22.000 kişiyi işten çıkardığı dönemden bu yana en büyük tensikatı gerçekleştirmiş olacak.Bu potansiyel küçülme haberi, firmanın sanal gerçeklik ve Metaverse vizyonundan vazgeçtiği iddialarının hemen ardından geldi. Yönetim kurulu, eski projelerin bütçelerini keserek oyun stüdyolarını tek tek kapatıyor. Bunun yerine şirket, tüm maddi kaynaklarını Moltbook gibi yenilikçi girişimleri satın almaya ve devasa veri merkezleri inşa etmeye harcıyor.Bütün bu stratejik değişimlerin ortasında marka; akıllı gözlükler, sohbet botları ve gençlerin güvenliği konularında da eleştirilerin odağında kalıyor. Basında yer alan iddialar üzerine şirket sözcüsü Andy Stone, bu raporların tamamen teorik yaklaşımlara dayanan spekülatif haberler olduğunu savunuyor. Ancak sektördeki uzmanlar, yapay zeka rekabeti sebebiyle bu kesintilerin kaçınılmaz olduğuna inanıyor.