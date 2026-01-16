Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor birlikte 8 şirkete kayyum atandı.Şirket isimleri ise şu şekilde:1-) Eyüpspor2-) Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ3-) Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ4-) Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD5-) BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD6-) Easy Drive Filo AŞ7-) Metal Oto Ticaret AŞ8-) Metal Mimarlık AŞ9-) Metal Havacılık AŞ.NE OLMUŞTU?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamda Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 'müsabaka sonucunu etkileme' suçlamasıyla 10 Kasım günü tutuklanmıştı.