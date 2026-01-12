Hindistan Erişim İstiyor!

Teknoloji dünyasında sular durulmuyor. Hindistan hükümeti, bir kez daha teknoloji devlerini köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Gündemdeki sıcak gelişmeye göre hükümet, başta Apple olmak üzere akıllı telefon üreticilerinden Hindistan Apple kaynak kodu erişimi talep ederek büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bu hamle, cihazların güvenliğini ve ticari sırları tehdit ettiği gerekçesiyle şirketlerin sert tepkisiyle karşılaştı.Reuters'ın raporuna göre Hindistan, akıllı telefon üreticileri için 83 maddelik yeni bir güvenlik standartları paketi üzerinde çalışıyor. Bu tasarı, basit güvenlik güncellemelerinin bildirilmesinden çok daha fazlasını içeriyor. Hükümetin en tartışmalı talebi ise üreticilerin kaynak kodlarını devlet tarafından belirlenen laboratuvarlara inceleme için teslim etmesi.Bu talep sadece Apple'ı değil; Google, Samsung ve Xiaomi gibi diğer devleri de kapsıyor. Teknoloji şirketleri ve endüstri grubu MAIT, bu durumun küresel bir emsali olmadığını ve ticari sırların ifşa edilmesine yol açacağını belirterek tasarıya şiddetle itiraz ediyor. 2023 yılında hazırlanan bu standartların yasalaşması gündemdeyken, tarafların Salı günü bir araya gelmesi bekleniyor.Apple, tarihsel olarak yazılımının en hassas parçalarını koruma konusunda oldukça katı bir tutum sergiliyor. Şirket, geçmişte şifreleme konusunda hükümetlerin “arka kapı” taleplerini, kullanıcı güvenliğini riske atacağı gerekçesiyle reddetmişti. Kaynak kodunun teslim edilmesi de benzer bir risk taşıyor.Uzmanlar, kaynak kodunun devlet kurumlarına verilmesinin, sistemdeki güvenlik açıklarının kötü niyetli kişilerce bulunmasını kolaylaştırabileceğini savunuyor. MAIT tarafından sunulan itiraz belgesinde, “AB, Kuzey Amerika ve Avustralya gibi büyük pazarlarda böyle bir zorunluluk yoktur” ifadesiyle durumun vahameti ortaya konuyor.Bu olay, Hindistan'ın teknoloji şirketlerine uyguladığı ilk baskı değil. Hükümet daha önce de şirketlerden devlet onaylı uygulamaların cihazlara önceden yüklenmesini talep etmiş, ancak tepkiler üzerine geri adım atmıştı. Apple'ın, iOS işletim sisteminin kalbi olan kaynak kodlarını paylaşmaya yanaşması pek olası görünmüyor. Şirketin, İngiltere'deki şifreleme yasalarında olduğu gibi, bu taleplere karşı da sonuna kadar direneceği tahmin ediliyor.