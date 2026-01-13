  • USD: 43,08 - 43,15
  • EURO: 50,26 - 50,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adliyede Dehşet! Savcı Hakimi Vurdu!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde silahlı saldırı yaşandı. Bir savcı, eski eşi olan kadın hakimi silahla vurdu.

Adliyede Dehşet! Savcı Hakimi Vurdu!
Ekleme: 13.01.2026 - 13:55 Güncelleme: 13.01.2026 - 14:03 / Editör: Erhan Şimşek
Adliyede Dehşet! Savcı Hakimi Vurdu!
İstanbul'da adliyede silahlı saldırı...

Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde bir savcı, eski eşi olan kadın hakimi silahla vurdu.

Adliyede Dehşet! Savcı Hakimi Vurdu!

DURUŞMA SIRASINDA VURDU

Olay duruşma esnasında yaşandı. Savcı, eski eşi olan hakime ateş etti.

Hakim olayda ayağından vuruldu.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen hakim, en yakın hastaneye kaldırıldı.

Adliyede Dehşet! Savcı Hakimi Vurdu!

SAVCI GÖZALTINDA

Saldırının ardından Cumhuriyet Savcısı M.Ç.K. gözaltına alındı.

Olayın ardından adliyede inceleme başlatıldı.