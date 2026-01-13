Adliyede Dehşet! Savcı Hakimi Vurdu!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde silahlı saldırı yaşandı. Bir savcı, eski eşi olan kadın hakimi silahla vurdu.

İstanbul'da adliyede silahlı saldırı...Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde bir savcı, eski eşi olan kadın hakimi silahla vurdu.Olay duruşma esnasında yaşandı. Savcı, eski eşi olan hakime ateş etti.Hakim olayda ayağından vuruldu.Durumunun iyi olduğu öğrenilen hakim, en yakın hastaneye kaldırıldı.Saldırının ardından Cumhuriyet Savcısı M.Ç.K. gözaltına alındı.Olayın ardından adliyede inceleme başlatıldı.