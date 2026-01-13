Türk SİHA'larında İtalya Dönemi!

Türk savunma sanayisinin küresel markası Baykar, uluslararası alandaki büyüme stratejisinde tarihi bir adım atıyor. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, şirketin Avrupa vizyonunu ve Piaggio Aerospace planlarını detaylandırdı. Yapılan açıklamaya göre, başarısını tüm dünyaya kanıtlayan Türk SİHA'ları İtalya tesislerinde üretilerek Avrupa pazarının ihtiyaçlarını karşılayacak.Haluk Bayraktar, Avrupa'nın en büyük ikinci havacılık ve savunma şirketi olan Leonardo ile devam eden bir “Ortak Girişim” (Joint Venture) çalışmaları olduğunu duyurdu. Bu stratejik ortaklık kapsamında, Baykar'ın geliştirdiği insansız hava araçlarının sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması ve üretimin İtalya'da yerelleştirilmesi planlanıyor. Böylece Baykar, Avrupa pazarının savunma ihtiyaçlarına doğrudan, yerel bir üretici statüsüyle yanıt verebilecek.Bayraktar, Piaggio'nun 140 yılı aşkın köklü sivil havacılık mirası ile Baykar'ın çevik mühendislik gücünün bir araya geleceğini vurguladı. Villanova'daki tesislerin “harika ve büyük” olduğunu belirten Bayraktar, bu alanların İHA üretimi için yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade etti. Bu hamle, sadece bir tesis kullanımı değil, iki dev markanın güç birliği olarak nitelendiriliyor.Haluk Bayraktar, mevcut durumda yılda 4-5 adet üretilen P.180 Avanti uçağı için hedeflerini yükseltti. Bayraktar, tedarik zinciri desteği ve mevcut tesislerin kapasitesiyle birlikte üretimi yılda 25 ila 30 uçağa çıkarmaya kararlı olduklarını belirtti. Gelecek yıl itibarıyla üretim sayılarında ciddi bir artış yaşanacağının sinyalini verdi.Piaggio'nun sivil havacılıktaki derin uzmanlığı, Baykar'ın taktik ve üzeri sınıflardaki İHA teknolojisindeki pazar liderliği ile harmanlanıyor. Haluk Bayraktar, yeni girişimler üzerinde çalıştıklarını ve bunlardan en önemlisinin Piaggio tesislerine taşınacak İHA üretimi olduğunu belirtti. Bu sayede tarihi tesisler, son teknoloji insansız hava araçlarının üretim üssüne dönüşecek.Dünyanın en büyük İHA ihracatçısı konumunda olan Baykar, bu adımla birlikte küresel ayak izini daha da genişletiyor. İtalya'daki üretim hattı, şirketin lojistik ve tedarik zincirini güçlendirirken, Avrupa ülkeleriyle olan savunma iş birliklerini de yeni bir boyuta taşıyacak. Haluk Bayraktar, bu entegrasyonun temel amacının Avrupa'nın taleplerini en hızlı ve etkili şekilde karşılamak olduğunun altını çizdi.