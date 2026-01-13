Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Halep'in Temizlenmesi Önemli'

Dün AK Parti MYK toplantısı gerçekleştirildi.Toplantı sonrası konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair önemli mesajlar verdi.Bugün ise toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar gündeme geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalara ve bundan sonrasına ilişkin önemli mesajlar verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki son gelişmeler ile Terörsüz Türkiye sürecinin değerlendirildiği öğrenildi.Edinilen bilgilere göre Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek bir durumun oluşmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, Halep'in, YPG unsurlarından temizlenmesinin Suriye'de kalıcı barış, huzur ve güvenliğin tesisi açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terör örgütünün Suriye'deki uzantısının maksimalist ve irrasyonel taleplerine rağmen, Suriye hükümetinin kuşatıcı bir anlayışla hareket ettiğini, bu yaklaşımın devam etmesinin Suriye halkının hayrına olacağını söylediği aktarıldı.Komşuluk hukukunun altını çizen Erdoğan'ın; 'Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz, süreci hassasiyetle yönetmeliyiz, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız' dediği öğrenildi.'Halep'teki son gelişmelerin 10 Mart mutabakatının uygulanması için tarihi bir fırsat sunduğunu' dile getiren Erdoğan'ın, Türkiye'nin bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladığı belirtildi.