Aziz Sancar Kanser Çalışmalarıyla İlgili Konuştu!

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.Sancar, farelerdeki ölümcül beyin tümörlerini tamamen yok eden yeni bir tedavi yöntemi geliştirdiğini duyurdu.Sancar, 'Elde ettiğimiz bilimsel gelişmeler, temel bilim açısından elbette memnuniyet ve umut verici.' diyerek çalışmanın en az iki yıllık bir zaman ihtiyaç olduğunu vurguladı.Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ve araştırma ekibi, beyin kanseri tedavisinde çığır açabilecek bir çalışmaya imza attı.Geliştirilen yeni yöntemin, farelerdeki deneysel çalışmalarda ölümcül beyin tümörleri sağlıklı hücrelere zarar vermeden ortadan kaldırıldı.Yapılan araştırmalarda, “EdU” adı verilen bir molekülün, kemoterapide yaygın olarak kullanılan Temozolomid (TMZ) ile birlikte uygulanmasıyla glioblastoma türü tümörlerin farelerde tamamen yok edildiği belirlendi.Fare deneylerinde 23 gün gibi kısa bir sürede tümörlerin temizlendiği ve deneklerin yaşam süresinin ciddi oranda arttığı tespit edildi.Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran çalışmanın, özellikle tedavisi oldukça zor olan glioblastoma hastaları için yeni bir umut kapısı araladığı ifade ediliyor.Uzmanlar, bu bulgunun ilerleyen süreçte insan deneylerine taşınması halinde beyin kanseri tedavisinde önemli bir dönüm noktası olabileceğine dikkat çekiyor.Türk bilim insanı Prof. Dr. Sancar ise klinik deneyler için süre vererek şu açıklamayı yaptı:Türk Kamuoyuna DuyuruÇalışmalarımıza gösterdiğiniz ilgi ve övgü dolu mesajlarınız için teşekkür ederim. Söz konusu çalışmada elde ettiğimiz bilimsel gelişmeler, temel bilim açısından elbette memnuniyet ve umut vericidir.Ancak son günlerde duyduğunuz bu güzel haberde yer alan deneysel başarılarımızın şu aşamada yalnızca fareler üzerinde elde edildiğini özellikle belirtmek isterim.Bu bulguların insanlar için güvenli ve etkili bir tedaviye dönüşebilmesi, kapsamlı klinik çalışmalar gerektirmekte olup bunun için en az iki yıl daha zamana ihtiyacımız vardır.Anlayışınız ve her zamanki desteğiniz için çok teşekkür ederim. Selam ve saygılarımla'