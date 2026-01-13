Adobe Desteğe Kavuştu!

Yaratıcı yazılım devi Adobe, yapay zeka araçlarını geliştirmeye tüm hızıyla devam ediyor. Şirket, popüler platformu için Adobe Firefly GPT-Image 1.5 entegrasyonunu resmen duyurdu. Bu yenilikle birlikte, üst düzey abonelik paketine sahip kullanıcıları kısa süreliğine büyük bir sürpriz bekliyor.OpenAI'nin geçtiğimiz yılın sonlarında tanıttığı ve oldukça ses getiren GPT-Image 1.5 modeli, artık doğrudan Firefly ekosistemi üzerinden kullanılabiliyor. Adobe, bu güçlü işbirliğini kutlamak amacıyla kullanıcılarına özel bir kampanya başlattı. Yapılan açıklamaya göre, Firefly Pro ve Premium aboneleri, 15 Ocak tarihine kadar bu yeni modeli kullanarak sınırsız sayıda görsel oluşturabilecek.Normal şartlarda aylık kredi limitlerine tabi olan kullanıcılar, bu süre zarfında herhangi bir kısıtlamaya takılmadan hayal güçlerini dijital ortama aktarabilecek. Bu hamle, Adobe'nin yapay zeka alanındaki rekabette elini güçlendirmeyi hedeflediğini gösteriyor.Adobe, son dönemde attığı adımlarla ekosistemini dış kaynaklı modellerle zenginleştiriyor. Photoshop, Express ve Acrobat'ın ChatGPT ile entegre edilmesinin yanı sıra, video yapay zeka laboratuvarı Runway ile yapılan stratejik ortaklıklar dikkat çekiyor. Firefly platformu şu anda sadece Adobe'nin kendi modellerini değil; Google, Black Forest Labs, Pika ve Ideogram gibi sektörün öncü şirketlerinin modellerini de tek bir çatı altında sunuyor.Platformun standart işleyişi “üretken kredi” sistemi üzerine kurulu. Mevcut fiyatlandırmada 9.99 dolarlık Standart plan aylık 2.000 kredi, 19.99 dolarlık Pro plan ise 4.000 kredi sunuyor. Daha büyük ölçekli işler için tasarlanan 199.99 dolarlık Premium planda ise bu rakam 50.000 krediye ulaşıyor. Ancak 15 Ocak'a kadar sürecek kampanya, üst paket sahiplerine limitsiz bir deneyim vadediyor.