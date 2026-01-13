Suriye'de YPG/SDG’nin karargâhına baskın! Çok sayıda araç ve mühimmat ele geçirildi

Suriye'de 10 Mart mutabakatına uymayarak Halep'te Şeyh Maksud ve Eşrefiye'de halka saldırıp 1'i çocuk 24 kişinin ölümüne yol açan terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik ordu güçleri tarafından operasyon başlatıldı. 5 gün gibi bir sürede iki mahalleyi terör örgütünden tamamen temizleyen Suriye ordusu, bölgede kontrolü yeniden sağladıktan sonra teslim olan teröristleri otobüsle Halep'in dışına çıkarmıştı. Suriye askerleri ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis gücü tarafından Halep'teki söz konusu mahallelerde arama-tarama faaliyetleri yapıldı.YPG/SDG'NİN KARARGÂHI BULUNDUAramalar sırasında örgütün kullandığı çok sayıda hücre evinin yanı sıra karargâhları da bulundu. Şeyh Maksud mahallesinde örgütün anan karargâhı da ele geçirildi. Askerler, tuzaklanmış bomba ihtimaline karşı önlem aldıktan sonra söz konusu karargâha girdi. Burada yapılan aramalarda, YPG/SDG'nin Suriye askerlerine karşı kullanılan omuzdan atma AT4 tanksavar füzeler ele geçirildi. Yine yapılan aramalarda aynı binada, doçka uçaksavar ve kamufle edilmiş bir askeri araçta bulundu. Aramalarda, binanın farklı yerlerinde mühimmatlar ile askeri malzemelerde ele geçirildi.SİLAH DEPOLARI BULUNDUHalep'in Şeyh Maksud mahallesinin YPG/SDG'den temizlenmesinin ardından geniş kapsamlı aramalar da yapıldı. Askerlerin gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütünün silah depoları bulundu. Söz konusu depolarda, sandıklar içinde bir tabura yetecek düzeyde mühimmatlar ele geçirildi.İKİ MAHALLEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİÖte yandan, Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı birlikler ile Savunma Bakanlığı'na bağlı askerler, kontrolün sağlandığı mahallelerin giriş çıkışlarında ve farklı noktalarında geniş güvenlik önlemleri aldı. Mahallelerinin iç kesimlerinde ise, özel eğitimli ve bomba uzmanı askerler tarafından başlatılan arama-tarama çalışmaları sürüyor.