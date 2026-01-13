Bakan Işıkhan'dan CHP'ye çağrı! 'SGK borçlarınızı ödeyin'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II) Kapanış Programı'na katıldı. Vedat Işıkhan, CHP’nin emekli aylığı nöbeti tutmasına ilişkin açıklama yaptı.Bakan Işıkhan, burada CHP’nin emekli aylığı nöbeti tutmasına ilişkin açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:"Bunlar işçi derler, emekçi derler; bunun siyasetini yaparlar ama kendi belediyeleri işçilerimizin alın terini, hak ettiği ücretini ödemez.Emekli derler, gidip Meclis’te güya emekliler için nöbet tutarlar; ama SGK’ya borçlarını ödemezler. Bugün emeklilere emekli maaşı ödeyen SGK’ya en fazla borcu olan kurumlar, artık çok iyi bildiğiniz gibi CHP’li belediyelerdir.Siz Meclis’te nöbet tutacağınıza önce emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin. Meclis’te nöbet tutacağınıza, SGK borçlarını ödemeyen belediye başkanlarınızdan hesap sorun.Emeklilerimizle, emektarlarımızla ve emekçilerimizle aramıza giremezler. Biz dün neysek bugün de oyuz, yarın da o olacağız. CHP de ne yazık ki dün neyse bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Avrupa’daki kendi mevkidaşları bile bunları ciddiye alıp beş dakika randevu dahi vermiyor.”