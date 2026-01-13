İBB Soruşturmasında Londra Vurgunu Detayı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar sürüyor...İtirafçıların verdiği ifadeler doğrultusunda kara para ağ tek tek ortaya çıkıyor.İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında belgeler ve tanık ifadeleri, İstanbul'dan Londra'ya uzanan kaçış hattında kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını gözler önüne serdi.Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun 2022-2025 arasında en az 10 kez özel jetle İstanbul'dan yurt dışına çıkış yaptığını, bu seyahatlerin büyük çoğunluğu geri dönüş kaydı olmadan, kısa süreli ve kapalı uçuşlar şeklinde gerçekleştirdiği belirlenmişti.İBB iştiraklerinde üst düzey görev yapmış Ertan Yıldız'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği kapsamlı ifade, uçuş trafiğini anlamlandırmıştı.Yıldız, 'Murat Gülibrahimoğlu, Cebeci hafriyat sahasını ve taş ocaklarını tekeline aldı. İstanbul'un hafriyat döküm işlerinin yüzde 70'i onun kontrolündeydi. Yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağladı. Bu paraların büyük kısmı Londra'ya aktarıldı. 2025 Mart'ta özel jetle kaçtı. Duyduğuma göre Londra'daki paranın yarısı Ekrem İmamoğlu'na ait' ifadelerini kullanmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca uyuşturucu ve fuhuşa teşvik soruşturması İBB'ye uzandı.Aralık ayında uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanan Rabia Karaca ile Merve Eryiğit'in İmamoğlu'nun A takımıyla iki kez aynı jette seyahat ettiği tespit edildi.Soruşturma kapsamında elde edilen uçuş bilgilerine göre, Rabia Karaca'nın olduğu ilk seyahat 30 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşti.Seyahatte Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Hakan Karanis, Hüseyin Köksal vardı. Rabia Karaca, 28 Eylül 2023 tarihinde de jetteydi.Yolsuzluk soruşturmasında jetlerle ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Karaca, 'Hayatımda hiçbir siyasetçi tanımadım, bahsi geçen siyasetçiyle hiçbir ilişkim ve ilişiğim yok. Ben onu hayatımda yüz yüze bile görmedim' demişti.Ancak 28 Aralık'ta gözaltına alınan Karaca, jette yolculuk yaptığının yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bilgiler verdi.Karaca ayrıca Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Hakan Karanis, Hüseyin Köksal'ın aralarında bulunduğu isimlerle İBB soruşturmasında adı geçen bir iş adamına ait villadaki partilere katıldığını söyledi.Karaca bunun yanı sıra, aynı ekiple birlikte yatta da düzenlenen partileri katıldığını belirterek isimleri ifşa etti.Operasyonu derinleştiren savcılık, İmamoğlu ekibiyle jetle yolculuk yapan Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ile partilere katılan Ceren Alper'i de gözaltına aldı.Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz'ün tutuklanan Rabia Karaca ve Merve Eryiğit ile aynı jette olduğu, özel jette İBB yolsuzluk soruşturmasındaki sanıklar Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Hüseyin Köksal, Hakan Karanış'ın da bulunduğu tespit edildi.Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ile Ceren Alper sorguya alındı.Emniyette gözaltında tutulan isimlere İBB soruşturmasına yansıyan ve özel jetle yurtdışına kaçırıldığı belirtilen milyon dolarla ilgili soruların yöneltileceği öğrenildi.