WhatsApp'ta Mesajlaşmak Keyifli Olacak!

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini zenginleştirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. iOS kullanıcıları için sunulan son beta sürümünde, yazılan emojiye göre çıkartma öneren WhatsApp emoji çıkartma önerileri özelliği ortaya çıktı. Bu yenilik, doğru çıkartmayı bulmak için menüler arasında gezinme zorunluluğunu ortadan kaldırarak iletişimi daha hızlı ve eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor.Yeni özellik, şu an için TestFlight üzerinden beta test kullanıcılarına sunulmuş durumda ve oldukça basit bir çalışma mantığına sahip. Kullanıcılar, mesaj yazma alanına bir emoji eklediğinde, gönder butonunun yanında yeni bir çıkartma ikonu beliriyor. Bu ikona dokunulduğunda, ilgili emojiyle etiketlenmiş çıkartmaları ve GIF'leri gösteren bir panel açılıyor.Bu sayede, örneğin bir güler yüz emojisi yazdığınızda, kahkaha temalı tüm çıkartmalar anında parmaklarınızın ucuna geliyor. Bu akıllı sistem, kullanıcıların çıkartma kütüphanelerinde kaybolmadan, o anki duygularını en iyi yansıtan görseli kolayca bulmasını sağlıyor.Bu özelliğin temelini, çıkartma oluşturucuları tarafından eklenen meta veriler oluşturuyor. Bir çıkartma paketi oluşturulurken her bir çıkartmaya ilgili emojilerle ilişkilendirme yapılabiliyor. WhatsApp'ın öneri sistemi de bu etiketleri kullanarak en alakalı sonuçları kullanıcıya sunuyor.Bununla birlikte, bu durum ilginç bir detayı da beraberinde getiriyor: WhatsApp'ın kendi dahili çıkartma oluşturma aracı şu an için bu emoji etiketleme sistemini desteklemiyor. Dolayısıyla, en azından şimdilik, yalnızca bu meta veriyi destekleyen üçüncü parti uygulamalarla oluşturulan çıkartmalar öneri sisteminde görünecek. Ancak, özelliğin kararlı sürüme geçmeden önce bu durumun değişmesi bekleniyor. Bu yenilik daha önce Android beta sürümünde de görülmüştü ve şimdi iOS ekosistemine de entegre ediliyor.