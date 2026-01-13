YouTube'daki ilginç video gündemde! 140 yıl sürüyor...

YouTube'da paylaşılan ilginç bir video, platform kullanıcılarını şaşkına çevirdi.Başlığı yalnızca bir soru işaretinden oluşan ve tam 140 yıl uzunluğunda olan video, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Videoyu yükleyen kanalın Kuzey Kore' de oluşturulduğu iddia edilirken, içerik milyonlarca kişinin ilgisini çekti.“ShinyWR” adlı kanal tarafından ocak ayı başında yüklenen video, yalnızca birkaç gün içinde 1,4 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.YouTube'un normalde video süresi ve dosya boyutu konusunda katı sınırlamalar uyguladığı bilinirken, 140 yıl uzunluğundaki bir içeriğin nasıl yüklendiği merak konusu oldu.Kullanıcılar, bu videonun platformun teknik sınırlarını nasıl aştığını sorguluyor.YouTube'un resmi politikalarına göre, bir videonun uzunluğu ve boyutu belirli teknik kısıtlamalara tabidir. 2026 yılı itibarıyla geçerli olan güncel sınırlar şunlardır:Maksimum Video Süresi: 12 saat.Maksimum Dosya Boyutu: 256 GB.Doğrulanmamış Hesaplar: Eğer hesabınız için telefon doğrulaması yapmadıysanız, en fazla 15 dakikalık videolar yükleyebilirsiniz.