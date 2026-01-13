Meteoroloji Uyardı! 30 İle Sarı Kod...

MGM'nin son tahminlerine göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak beklenirken, yağış alan diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat ve Sinop çevreleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Sarı kodla uyarılan iller arasında Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak ve Osmaniye yer alıyor. Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli sağanak, diğer illerde ise kuvvetli kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde bazı ilçelerde aralıklarla etkili olurken, MGM sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece, hissedilen sıcaklığın ise eksi 5 dereceye kadar düşeceğini açıkladı. Kent genelinde buzlanma ve don riskinin yüksek olduğu, özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla süreceği bildirildi.Olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 ilde ve çok sayıda ilçede bugün (13 Ocak) okullar tatil edildi. Karar alınan yerlerde kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anaokuluna giden anneler idari izinli sayılacak. Tatil kararları; Sivas, Kayseri, Samsun, Muş, Tokat, Bingöl, Hakkari başta olmak üzere Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Yozgat, Ordu, Batman, Mardin ve Eskişehir'in bazı ilçe ve köylerini kapsıyor.Rüzgârın; Güney Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatıdan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneydoğudan 40–70 km/saat hızla esmesi, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda ise yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi bulunuyor.Meteoroloji, ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını, buzlanma, tipi, çatı uçması ve soba/doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.