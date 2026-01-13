İsrail’de alarm zilleri çalıyor: Radar sistemlerini yanıltan teknoloji “BALKIN”

İsrail merkezli Maariv gazetesine göre Türkiye, savaş gemilerini radar güdümlü füzelerden korumayı amaçlayan ve gelişmiş aldatma teknolojisine dayanan yeni deniz savunma sistemi 'Balkın'ı tanıtarak deniz savunma kabiliyetlerinde önemli bir adım attı.Maariv'e göre, Türkiye tarafından geliştirilen 'Balkın' sistemi, ilk kez IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilendi. Bir dizi operasyonel testi başarıyla tamamlayan sistemin seri üretim aşamasına gelmeye hazır olduğu belirtildi.Haberde 'Balkın'ın savaş gemilerinin düşman radar sistemlerini yanıltmak için kullanılan 130 mm chaff (şaft) mühimmatına dayandığı ve sistemin radar güdümlü arayıcı başlığa sahip gemi savar füzelerden deniz platformlarını korumayı hedeflediği ifade edildi.Haber'e göre sistemin çalışma prensibi, gelişmiş aldatma teknolojisine dayanıyor. Mühimmat havada patladığında yüksek radar yansıtıcılığına sahip özel parçacıklar yayarak yoğun bir bulut oluşturuyor. Hedef bölge üzerinde asılı kalan bu bulutun, düşman füzelerinin radyo frekans (RF) sistemlerini yanıltarak gemiye kilitlenmesini engellediği ifade ediliyor.Analizde sistemin elektromanyetik yapısının geniş bir frekans aralığında etkili olduğu vurgulandı. Bu özelliğin, modern gemi savar füzelerden kaynaklanan hem mevcut hem de gelecekteki tehditlere karşı çözüm sunduğu kaydedildi.İsrail merkezli Maariv'in aktardığına göre, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yapılan açıklamada 'Geliştirmenin tamamlanması, bu hayati teknolojide Türkiye'nin dışa bağımlılığını sona erdirmesi açısından stratejik bir dönüm noktasıdır' ifadeleri kullanıldı. Sistemin tamamen yerli ve millî imkânlarla geliştirildiği vurgulandı.Maariv'e göre, Türk Donanması'nın savunma kabiliyetlerini artırması beklenen 'Balkın' sisteminin dost ve müttefik ülkelere ihracat potansiyeline de sahip olduğu belirtiliyor.Bu durumun, sistemin yalnızca askerî değil, aynı zamanda ticari ve stratejik değerini de artırdığı ifade ediliyor.