Suriye’den YPG/SDG’ye uyarı! Fırat Nehri'nin batısı askeri alan ilan edildi

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'ye karşı yeni bir hamle geldi.Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri'nin batısında kalan YPG/SDG işgal bölgesini askeri alan ilan etti.Bakanlık, YPG/SDG'nin tüm silahlı unsurların Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istedi.Suriye Ordusu ile YPG/SDG unsurları 6 Ocak 2026'da yeniden çatışmaya başlamış, Halep kentine yapılan operasyonla terör örgütü mensupları kentten gönderilmişti.Terör örgütü mensupları, tahliye uzlaşması kapsamında otobüslerle kentten gönderilmişti.2025'in Mart ayında SDG ve Şam yönetimi, SDG unsurlarının 2025 sonuna kadar devlet kurumlarına entegrasyonu konusunda anlaşmaya varmıştı.Ancak yıl bitse de bu entegrasyon sağlanamamış, bölgedeki SDG unsurlarıyla Şam yönetimi yeniden çatışmaya başlamıştı.6 Ocak'ta yeniden başlayan çatışmalar büyümüş, Suriye Ordusu düzenlediği operasyonla Şeyh Maksud ve Eşrefiye gibi Halep'in SDG kontrolündeki mahallelerini bu unsurlardan arındırmıştı.Suriye Ordusu, daha sonra terör örgütü YPG/SDG unsurlarının sıkıştığı son mahalle olan Şeyh Maksud'un da kurtarıldığını duyurmuştu.Suriye Ordusu ve terör örgütü YPG/SDG'nin çatışmalarında en az 30 kişinin öldüğü belirtiliyor.