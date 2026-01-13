ABD Başkanı Trump duyurdu: İranlılara yardım yolda

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da devam eden protestolara ilişkin gerilimi daha da artıracak açıklamalarda bulundu. İranlı protestoculara "Protesto etmeye devam edin, kurumlarınızı ele geçirin" mesajı veren Trump, yardımların da yolda olduğunu duyurdu. Tahran yönetimine açık açık tehdit eden Trump, "Büyük bir bedel ödeyecekler" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump The Truth Social hesabından İran'da yaşanan gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, protestoculara 'yurtseverler' şeklinde hitap ederek eylemlerin devam etmesi çağrısı yaptı.'KURUMLARI ELE GEÇİRİN' ÇAĞRISIBaşkan Trump, mesajında protestocuların devlet kurumlarını kontrol altına alması gerektiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:'İranlı yurtseverler, protesto etmeye devam edin; kurumlarınızı ele geçirin! Katillerin ve tacizcilerin isimlerini not edin, hepsi büyük bir bedel ödeyecek.'ABD'DEN İRAN'A MÜDAHALE SİNYALİİran yönetiminin göstericilere yönelik müdahalesini 'anlamsız bir katliam' olarak nitelendiren Trump, şiddet olayları son bulana kadar İranlı yetkililerle planlanan tüm görüşmeleri iptal ettiğini belirtti. Mesajını 'MIGA' (Make Iran Great Again / İran'ı Yeniden Harika Yap) kısaltmasıyla bitiren Trump, 'Yardım yolda' diyerek ABD'nin olaylara müdahil olabileceği sinyalini verdi.İRAN'DAKİ GÖSTERİLERİran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin dövize karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocak'ta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e, gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının 66'ya yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta yayımladığı haberinde, 133'ü güvenlik görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.