Kahraman Askerlerimiz Hayran Bıraktı!

Yuva yaptılar göklere, baş döndüren yerlere...Hayatlarını vatanlarına adayan kahraman askerler, yurdun geçtiği her zor dönemde varlığını hissettirerek gönüllere dokunuyor.Depremde, selde, her türlü zorlukta kahraman askerlerimiz vatandaşının yanında yer almaya devam ediyor.Mehmetçik, vatan sınırının her köşesinde teröristlere göz açtırmadan operasyonlarını sürdürüyor.Öyle ki türlü olumsuzluklara rağmen vatan savunmasından bir an olsun vazgeçmeyen askerlerimiz vatan savunmasını sürdürüyor.Bu kapsamda ülkemizde ve sınırlarımızda terör örgütünün tasfiyesine yönelik 'Terörsüz Türkiye' süreci start aldı.Tüm bu süreç devam ederken sosyal medyadan paylaşılan bir video gündem oldu.Tören alanındaki askerlerimizin yaptığı senkronizasyon izleyenleri kendisine hayran bıraktırdı.Paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı.