Dünyanın En Büyüğü! Hizmete Açıldı...

‘Huajiang Kanyon Köprüsü', Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde üç yıl süren inşaatın ardından bugün hizmete açıldı.Köprünün, kanyon üzerindeki seyahat süresini iki saatten iki dakikaya indirdiği bildirildi.Guizhou'nun dağlık kesimindeki Beipan Nehri'nin 625 metre üzerinde yükselen Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü'nün, San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'nden yaklaşık dokuz kat daha yüksek olduğu kaydedildi.Guizhou eyalet yetkililerine göre, ana açıklığı bin 420 metre olan köprü, dağlık arazide inşa edilen dünyanın en uzun açıklıklı çelik kafes kirişli asma köprüsü oldu.Köprünün, Guizhou eyaletinin Liuzhi ve Anlong kentlerini birbirine bağladığını açıklayan yetkililer, dünyanın en yüksek ilk üç köprüsünün tamamının Guizhou'da bulunduğunu, dünyanın en yüksek 100 köprüsünün yaklaşık yarısının da bu eyalette yer aldığını ifade etti.'Huajiang Kanyon Köprüsü', ana açıklık ve yerden yüksekliği ile hem yatay hem de dikey olarak dünya en büyük köprüsü olma ünvanını elde etti.