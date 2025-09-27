Esra Ezmeci ile Her Şey Ortada başladı! Oytun Erbaş Pınar Altuğ’a “teşhirci” dedi

Beyaz TV ekranlarında bugün yayın hayatına başlayan “Esra Ezmeci ile Her Şey Ortada” programı ilk bölümden dikkat çekti. Programı Esra Ezmeci ve Oytun Erbaş birlikte sunarken, konukları ise Hakan Hatipoğlu ile eşi Gizem Hatipoğlu oldu.Yayınlanan bir görüntü üzerinden başlayan tartışma, kısa sürede programa damga vurdu. Görüntüyü izleyen konuklara “İçinize gelen ilk duygu nedir? İyi mi, kötü mü?” diye soran Oytun Erbaş, gelen cevaplar üzerine “Bana kötü geldi. Bu bir eksibisyonizm, yani teşhircilik. Burada bir teşhir var” ifadelerini kullandı.Esra Ezmeci’nin “Ay sporu neyle yapsın bu kadın?” sözleri üzerine Erbaş, “Hayır, o değil. Bunu Instagram’a ya da sosyal mecraya koymak teşhircilik” dedi.Buna karşılık Gizem Hatipoğlu ise “Ben o duygunun temizliğini görüyorum izlerken” diyerek farklı bir bakış açısı sundu.Erbaş, görüntüde Pınar Altuğ’un varislerinin olmadığını ve dövmesini gördüğünü de söyleyerek, “Biz otopsilere girdiğimiz zaman bunları yazıyoruz” dedi.Tartışma ilerledikçe Erbaş şu ifadeleri kullandı:“Instagram’da bu insanın adı önemli değil. Kim olursa olsun böyle bir şey yapıyorsa, bu bir göstermedir. O zaman biz de muayeneleri paylaşalım mı? Hayır. Bu görüntü benim örf ve adetim. Ben bunu gördüğüm zaman yadırgarım. Ben karıma ben bunu izin vermem. Bitti.”Esra Ezmeci ise buna karşılık, “Niye? Spor yapıyor kadın” diyerek itiraz etti.Oytun Erbaş, sosyal medyada yapılan paylaşımların çocuklar açısından rol model etkisine dikkat çekti:“Çocuk şunu diyor; Allah korusun siz kötü bir şey yapsanız, ‘O bile yaptı’ diyor. Burada kötü bir şey yok ama bu kadar fazla şeyi çocukların gözüne sokmaya gerek yok.”Esra Ezmeci ise “Ay çocukların gözüne o kadar kötü şeyler sokuluyor. Keşke bu sokulsun” diyerek Erbaş’a karşı çıktı.İlk bölümdeki tartışma sosyal medyada da yankı bulurken, “Esra Ezmeci ile Her Şey Ortada” her cuma saat 23.30’da Beyaz TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.