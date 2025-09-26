  • USD: 41,40 - 41,47
Sağanak ve Fırtına! Sarı Alarm...

MGM'den alınan bilgiye göre bugün Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sağanak bekleniyor. Fırtınanın saatteki hızı, Marmara ve Ege'de 70 km'ye ulaşıyor. 11 kent için 'sarı' alarm verilirken sıcaklık, kuzey ve iç kesimlerde 3 ilâ 5 derece düşüyor. İşte illerimizde hava durumu.

Ekleme: 26.09.2025 - 09:07 Güncelleme: 26.09.2025 - 09:13
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri, Bursa'nın ve Balıkesir'in kuzeyi ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

FIRTINANIN HIZI: 70 KM'Yİ BULACAK

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

11 KENT İÇİN 'SARI' ALARM

Meteoroloji tarafından fırtına alarmı verilen kentlerimiz ise şunlar: İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 24, Az bulutlu ve açık

İSTANBUL: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR: 30, Az bulutlu ve açık

BURSA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ: 25, Çok bulutlu ve sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ÇANAKKALE: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 25, Az bulutlu ve açık

DENİZLİ: 32, Az bulutlu ve açık

MANİSA: 30, Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 34, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 34, Az bulutlu ve açık

BURDUR: 31, Az bulutlu ve açık

HATAY: 31, Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI: 26, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 24, Az bulutlu ve açık

KONYA: 25, Az bulutlu ve açık

BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE: 24, Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP: 23, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 22, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 21, Parçalı ve az bulutlu

KARS: 19, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: 27, Az bulutlu ve açık

VAN: 22, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 33, Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 31, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 32, Az bulutlu ve açık