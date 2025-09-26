Sağanak ve Fırtına! Sarı Alarm...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri, Bursa'nın ve Balıkesir'in kuzeyi ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Meteoroloji tarafından fırtına alarmı verilen kentlerimiz ise şunlar: İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova.: 24, Az bulutlu veaçık: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı: 25Çok bulutlu ve sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı: 25, Az bulutlu ve açık: 32, Az bulutlu ve açık30, Parçalı ve az bulutlu: 34, Az bulutlu ve açık: 34, Az bulutlu ve açık31, Az bulutlu ve açık: 31, Parçalı ve az bulutlu: 26, Az bulutlu ve açık: 24, Az bulutlu ve açık: 25, Az bulutlu ve açık: 23, Parçalı ve çok bulutlu: 24, Parçalı ve çok bulutlu: 23, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı: 22, Parçalı ve çok bulutlu: 20, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı: 21, Parçalı ve az bulutlu: 19, Parçalı ve az bulutlu: 27, Az bulutlu ve açık: 22, Parçalı ve az bulutlu: 33, Az bulutlu ve açık: 33, Az bulutlu ve açık: 32, Az bulutlu ve açık: 31, Az bulutlu ve açık: 32, Az bulutlu ve açık