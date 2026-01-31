O Sürücülerin Cezası Belli Oldu! Türkiye Bu Görüntüyü Konuşuyor

Bursa-İzmir yolu üzerinde 'yol verme' meselesi nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı.Araçlarından inen taraflar birbirlerine uçan tekmeyle saldırdı. Korku dolu anlar kameraya yansırken, tarafları yoldan geçen kurye ve çevredeki sürücüler ayırdı.Görüntüler üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavga eden sürücülerin Serkan K. ile Emirhan A. olduğunu tespit etti. İki sürücü gözaltına alındı. Polis ekiplerince sürücülere toplamda 13 bin lira idari ceza uygulandı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından trafiği tehlikeye düşüren sürücülerin Serkan K. ile Emirhan A. olduğunu belirleyerek, polis merkezine götürdü.Serkan K., 'Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak', 'Saygısız, tehlikeli ve keyfi davranışlar sergileme', 'Trafik işaretlerine uymama' ve 'Teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak' kurallarına uymamaktan dolayı 4 bin 984 lira cezai işlem uygularken, sürücünün ehliyetine el konularak psikotekniğe sevk edildi.Emirhan A.'ya da 'Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak', 'Saygısız, tehlikeli ve keyfi davranışlar sergileme', 'Trafik işaretlerine uymama', 'İzin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzeri unsurların takılması, yazılması veya sesli-ışıklı donanımların bulundurulması' kurallarına uymamak ve abartı egzozdan 7 bin 703 lira idari para cezası uyguladı.Ekipler ayrıca Emirhan A.'nın sürücü adayı olması ve 75 puan ceza aşımı nedeniyle ehliyetine daimi olarak el koydu.