O Dizi Beklenenden Erken Veda Ediyor!

Oyun dünyasının en sevilen hikayelerinden birini ekranlara taşıyan The Last of Us dizisi hakkında kafaları karıştıran bir açıklama geldi. Dizinin yaratıcısı Craig Mazin daha önce hikayeyi tamamlamak için dört sezona ihtiyaç duyduklarını belirtmiş olsa da HBO cephesinden gelen son sinyaller yolun sonunun daha yakın olduğunu gösteriyor. HBO yöneticisi Casey Bloy tarafından yapılan açıklamalar, dizinin önümüzdeki sezon final yapabileceği ihtimalini güçlendirdi.HBO İçerik Başkanı Casey Bloy, kendisine yöneltilen dizinin gelecek sezon bitip bitmeyeceği sorusuna verdiği yanıtla hayranları şaşırttı. Bloy, hikayenin üçüncü sezonda tamamlanacak gibi göründüğünü belirtti ancak son kararın yine de dizi sorumlularına ait olduğunu ekledi. Bu açıklama, daha önce hikayenin dördüncü sezona kadar sarkacağını söyleyen yapımcıların planlarıyla çelişiyor.Dizinin ikinci sezonu genel olarak başarılı bulunsa da özellikle Joel karakterinin ölümünün işlendiği ikinci bölümden sonra izlenme oranlarında belirgin bir düşüş yaşanmıştı. Özellikle dördüncü ve beşinci bölümlerin, ilk sezonun gerisinde kalan izleyici sayılarına ulaşması HBO yönetimini endişelendirmiş olabilir. Normalde ikinci sezonlarda bir miktar düşüş beklense de bu durum prestijli bir HBO yapımı için alışılmadık bir durum olarak değerlendiriliyor.Dizinin başındaki isim Craig Mazin, 2025 yılında yaptığı açıklamalarda hikayeyi anlatmak için üç sezonun asla yetmeyeceğini ve en olası sonucun dört sezonluk bir planlama olduğunu vurgulamıştı. Ancak eleştirmenler, ikinci oyunun hikayesini birden fazla sezona yaymanın tempoyu düşürdüğünü ve izleyiciyi yorduğunu savunuyor. HBO yönetiminin de hikayeyi daha fazla uzatmadan, tadında bırakarak üçüncü sezonda görkemli bir final yapmaya sıcak baktığı konuşuluyor.