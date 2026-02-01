X Kullanıcıları Tehlikeye Atıyor!

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği ile yaşanan gerginliklerin ve kesilen cezaların ardından X platformunun tavsiye algoritmasını açık kaynaklı hale getireceğini duyurmuştu. Bu hamle, sosyal medya devinin kullanıcı zaman tünellerini nasıl düzenlediğine dair daha fazla şeffaflık sağlamak ve düzenleyici kurumların baskısını hafifletmek amacıyla atılmış bir adım gibi görünüyordu. Ancak kodların herkesin erişimine açılması, beklenmedik bir güvenlik endişesini de beraberinde getirdi.Genellikle teknoloji dünyasında bir yazılımın açık kaynaklı hale gelmesi olumlu bir gelişme olarak kabul edilir. Fakat X üzerinde yapılan son incelemeler, bu şeffaflık hamlesinin anonim yan hesapları ifşa edebileceğini gösteriyor. Platformun yayınlanan kodları arasında derinlemesine inceleme yapan bir açık kaynak istihbarat uzmanı, gizlilik konusunda endişe verici detaylara ulaştı. Kodların içinde “Kullanıcı Eylem Sırası” adı verilen özel bir yapı keşfedildi.Bu sistem, kullanıcıların yaptığı işlemlerin basit bir kaydını tutmanın çok ötesinde çalışıyor. Platformdaki tüm davranış geçmişinizi kodlayan karmaşık bir bağlam oluşturuyor. Ekranı kaydırırken durakladığınız milisaniyeler, engellediğiniz hesap türleri, ilgi duyduğunuz içerikler ve etkileşim anlarınız gibi binlerce hassas veri noktasını anlık olarak analiz ediyor. X, bu verileri aslında size en uygun içeriği sunmak ve sizi platformda tutmak için kullanıyor.Ancak sistemin çalışma prensibi, aynı zamanda yüksek doğruluklu bir davranışsal parmak izi oluşturulmasına neden oluyor. Yapılan analizlere göre, bilinen bir hesabın davranış verileri ile anonim hesapların verileri karşılaştırıldığında, şaşırtıcı derecede yüksek eşleşmeler elde edilebiliyor. Yani kullanıcı adınızı değiştirseniz bile dijital alışkanlıklarınızı ve reflekslerinizi gizlemek sandığınızdan çok daha zor oluyor.Teorik olarak, halka açık bir X kullanıcısının davranışsal parmak izi haritalandığında, bu veriler anonim bir hesapla kolayca eşleştirilebiliyor. Hatta bu yöntemin Reddit veya Discord gibi farklı platformlardaki hesapları tespit etmek için bile kullanılabileceği belirtiliyor. Bu durum, algoritmaların bizi kendimizden daha iyi tanıdığını ve dijital dünyadaki anonimliğin aslında ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.