İlk Kez Ev Alacaklara Destek!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartı başta olmak üzere ekonomik hayata yönelik önemli düzenlemelere gitti. Buna göre kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri, azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacak. Borç yapılandırılması başvurusu 3 ay içinde yapılacak.Tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin TL üstündeki limitleri yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılacak. Kart limiti düşürülürken bankalar son 12 aydaki en yüksek kullanım oranını dikkate alacak. Konut kredilerinde birinci el/ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. Değeri 5 milyon TL'ye kadar olan konutlarda, konut değerinin yüzde 90'ına, 5 milyon TL ile 7 milyon TL arasındaki konutlarda yüzde 80'ine, 10 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki konutlarda yüzde 50'ye kadar kredi kullanılabilecek.Resmi Gazete'de yayımlanan ve BDDK tarafından açıklanan, tüketicilerin korunmasına yönelik kredi kartı ve konut kredilerini de kapsayan düzenlemeler özetle şöyle: Düzenlemeler, finansal kaynakların alt gelir gruplarını destekleyecek şekilde verimli kullanılması, kredi sisteminin etkinliğinin artırılması ve finansal istikrarın güçlendirilmesi amacıyla hayata geçiriliyor. Finansal tüketicinin korunması kapsamında borçluluğun gelirle uyumlu hâle getirilmesi ve sürdürülebilir ödeme sağlanması hedefleniyor.Dolandırıcılık ile yasa dışı bahisle mücadele kapsamında, kullanılmayan kredi kartı limitlerinin suiistimalinden kaynaklanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilecek. Bankacılık sektörüne ilişkin düzenleyici çerçevenin uluslararası düzenlemelerle uyumu güçlendirilecek.Konut kredilerinde değer oranı üzerinde kritik değişiklik yapıldı. Tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı bakımından birinci el ve ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. Ayrıca, 2010 yılından sonra inşa edilen ve asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar da avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına alındı. A ve B grubu ise en yüksek kredi oranına sahip grup konumunda.BU kapsamda yapılan düzenlemelerle, enerji verimliliği yüksek ve görece depreme dayanıklı yeni konutların alımının teşvik edilmesi ile ilk kez konut sahibi olacak tüketicilerin desteklenmesi sağlanacak.ESKI düzenlemede, konutun birinci el veya ikinci el olmasına göre farklı kredi oranları uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile bu ayrım büyük oranda sadeleştirilerek tüm konut alımları için tek bir ana tablo belirlendi. Buna göre, değeri 5 milyon TL'ye kadar olan konutlarda A ve B enerji sınıfına sahip konutlar için konut değerinin yüzde 90'ına C sınıfı için yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek. Aynı değer diğer konutlarda ise yüzde 70 olarak uygulanacak.Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde, kredi değer oranları yüzde 75 azaltılarak uygulanacak.5 milyon TL ile 7 milyon TL arasındaki konutlarda ise bu oranlar A ve B enerji sınıfında konut değerinin yüzde 80'ine, C sınıfı için yüzde 70'ine, diğer konutlarda ise yüzde 60'ına kadar kredi kullanılabilecek. 7 milyon TL ile 10 milyon TL arasındaki konutlarda oranlar A ve B enerji sınıfına sahip konutlarda 70, C sınıfında yüzde 60, diğer konutlarda ise yüzde 50 seviyesinde olacak. 10 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki konutlarda bu oranlar A ve B enerji sınıfına sahip konutlarda yüzde 50, C sınıfında yüzde 40, diğer konutlarda ise yüzde 30 olacak. 20 milyon TL'nin üzerindeki konutlarda bu oranlar A ve B enerji sınıfına sahip konutlarda yüzde 50, C sınıfında yüzde 40, diğer konutlarda ise yüzde 30 seviyesinde uygulanacak.Bireysel kredi borçluları yönelik kritik bir düzenleme daha yapıldı. Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri, belirli şartlar altında yeniden yapılandırılabilecek.KART hamilleri ve kredi borçluları, yapılandırma tarihindeki borç bakiyeleri için 3 ay içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, borçlarını azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırabilecek. Böylece ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşların borç yükü hafifletilecek ve finansal istikrarı desteklenmiş olacak.YAPILAN düzenlemelerle düşük kredi kartı limitine sahip dar ve orta gelirli müşterilerin mevcut limitleri korunacak. Aktif olarak kullanılmayan yüksek kredi kartı limitleri ise gelir seviyelerine uygun hale gelmiş olacak. Ayrıca kredi kartlarının dolandırıcılık girişimlerine konu edilmesi neticesinde oluşabilecek tüketici mağduriyetleri önlenecek. Kullanılmayan kart limitlerinin sınırlandırılması yoluyla yasadışı bahisle mücadeleye katkı sağlanacak.Bireysel müşterilere ait kredili mevduat hesaplarına (KMH) yeni düzen getirildi. KMH limiti, müşterinin bankalarca ispatlanabilir belgeler üzerinden tespit edilen son üç aylık ortalama gelirinin azami iki katı olarak belirlendi. Eğitim ödemeleri amacıyla bireysel müşterilere tahsis edilen KMH limitleri sınırlamadan muaf tutuldu.BDDK'nın Aralık 2025 verilerine göre sektörde yaklaşık 13.3 trilyon TL bireysel kredi kartı limiti bulunuyor. Toplam limitin sadece yüzde 21'i yani 2.8 trilyon TL'lik kısmı kullanılıyor.Bireysel müşterilere ait kullanılmayan KMH limitleri için bankaların sermaye yeterliliği oranlarının hesaplanmasında dikkate alınacak risk ağırlıkları artırıldı. 1 Nisan 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere bir müşteriye tahsis edilen KMH limitinin kullanılmayan kısmı için, yüzde 10 kredi dönüşüm oranı uygulanacak. Gerekli görülmesi halinde bu oran kurum tarafından 3 katına kadar artırılabilecek.Kredi kartı borçlarının yapılandırılmasında bankaların uygulayacağı aylık akdi faiz oranı, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanarak ilan edilen aylık referans oranı aşamayacak. Yapılandırılan kredi kartı borcunun ödenmemesi halinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı, mevcut tebliğdeki en yüksek gecikme faiz oranı olarak belirlendi. Katılım bankalarındaki yapılandırmalarda ise faiz oranı yerine kâr payı, gecikme durumunda gecikme faiz oranı yerine gecikme cezası oranı ibareleri esas alınacak.Aylık taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan borcun yüzde 50'si ödenene kadar, kart hamiline tahsis edilmiş kredi kartı limitleri artırılmayacak. Yapılandırma tutarı kredi kartı limitini aşarsa, limit aşan kısım limit aşımı sayılmayacakKredi kartı limitleri de yeniden düzenlendi. Kredi kartı limitleri gelirle daha uyumlu hale getirilecek, aşırı borçlanma önlenecek ve finansal istikrar güçlendirilecek. Kart sahiplerinin sektördeki toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için aylık ortalama gelirinin en fazla iki katı, ikinci yıldan itibaren ise en fazla dört katı ile sınırlandırılacak. Yeni kredi kartı çıkarılması veya mevcut kredi kartı limitlerinin artırılması işlemlerinde yalnızca kart hamilinin aylık ya da yıllık ortalama geliri dikkate alınacak ve gelir tespiti belgeler üzerinden yapılacak.TÜM bankalardaki toplam kredi kartı limiti 400 bin TL'nin üzerinde olan kart hamillerinin, son bir yıl içinde en yüksek harcamanın yapıldığı hesap kesim tarihindeki kullanılmayan kart limitleri bankalar tarafından kısmen azaltılabilecek. 400 bin TL kredi kartı limiti olan bir kart kullanıcısının kredi kartı limitlerinde herhangi bir kesintiye gidilmeyecek. Kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75'inin limiti 400 bin TL altında olduğu için limit azaltma kararından etkilenmeyecek. Bankalar, kredi kartı limitlerini en geç 1 Ocak 2027 tarihine kadar gelir düzeyleriyle uyumlu hale getirecek.