  • USD: 43,34 - 43,42
  • EURO: 51,70 - 51,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İfşa Listesi Yayınlandı! Bakanlık Sucuk Ve Dönerde Yapılan Hileyi İfşa Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını tek tek ifşa ettiği taklit ve tağşiş listesini güncelledi. yeni listede bir firmanın sucuk ve dönerde yaptığı sahtekarlık mide bulandırdı. Bakanlık sucuk ve dönerde dana eti yerine tek tırnaklı hayvan yani at ve eşek eti kullanan o firmayı ifşa etti. İşte listeye eklenen yeni firmalar ve gıdalar...

İfşa Listesi Yayınlandı! Bakanlık Sucuk Ve Dönerde Yapılan Hileyi İfşa Etti
Ekleme: 31.01.2026 - 13:11 Güncelleme: 31.01.2026 - 13:20 / Editör: Fehmi Öztürk
İfşa Listesi Yayınlandı! Bakanlık Sucuk Ve Dönerde Yapılan Hileyi İfşa Etti
Gıda sektörü başta olmak üzere birçok alanda fırsatçılar, halkın sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. Halkın sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, yayımladığı liste ile sahtekarları tek tek açıklıyor.

Yapılan son testlerde sucuk, döner, baharat, zeytinyağı, lahmacun, pide, köfte, adana kebap, hamburger, güveç, bal, peynir, kaşar ve yoğurt gibi ürünlerinde içerik ile uyuşmayan hile tespit edildi.

İfşa Listesi Yayınlandı! Bakanlık Sucuk Ve Dönerde Yapılan Hileyi İfşa Etti

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan yeni listede Sakarya'daki bir firmanın yaptığı hile mide bulandırdı.

Akyazı ilçesinde bulunan Kartal Et ve Et Mamülleri'nce üretilen dana sucuğunda tek tırnaklı hayvan eti yani at veya eşek eti bulunduğu tespit edildi.

İşte bakanlığın tek tek ifşa ettiği o firmalar...

İfşa Listesi Yayınlandı! Bakanlık Sucuk Ve Dönerde Yapılan Hileyi İfşa Etti

İzmir, Aydın ve Manisa'da satılan zeytinyağlarına tohum yağları karıştırıldı.

İfşa Listesi Yayınlandı! Bakanlık Sucuk Ve Dönerde Yapılan Hileyi İfşa Etti

Kahmramanmaraş ve Tekirdağ'da pul biber ve zeytinyağında hile tespit edildi.

İfşa Listesi Yayınlandı! Bakanlık Sucuk Ve Dönerde Yapılan Hileyi İfşa Etti

Ankara ve Aydın'daki bu bal markaları sahte çıktı.

İfşa Listesi Yayınlandı! Bakanlık Sucuk Ve Dönerde Yapılan Hileyi İfşa Etti

İstanbul ve Diyarbakır'daki bu firmaların et ürünlerinde sakatat ve kanatlı hayvan eti tespit edildi.

İfşa Listesi Yayınlandı! Bakanlık Sucuk Ve Dönerde Yapılan Hileyi İfşa Etti

Manisa, Ankara ve Bilecik'te et ürünlerinde kanatlı hayvan ve sakatat bulundu.

İfşa Listesi Yayınlandı! Bakanlık Sucuk Ve Dönerde Yapılan Hileyi İfşa Etti

Ordu, Erzurum ve Gaziantep'te satılan tereyağlarında bitkisel yağ bulundu.

İfşa Listesi Yayınlandı! Bakanlık Sucuk Ve Dönerde Yapılan Hileyi İfşa Etti

Aydın ve Ankara'da satılan bu bal markaları sahte çıktı.

İfşa Listesi Yayınlandı! Bakanlık Sucuk Ve Dönerde Yapılan Hileyi İfşa Etti

Aydın, Manisa ve İzmir'de zeytinyağına tohum yağları yani mısır ve ayçiçek yağı karıştırıldı.

İfşa Listesi Yayınlandı! Bakanlık Sucuk Ve Dönerde Yapılan Hileyi İfşa Etti

Tekirdağ'daki firmaların zeytinyağında daha düşük kalitede yağ bulundu.


İfşa Listesi Yayınlandı! Bakanlık Sucuk Ve Dönerde Yapılan Hileyi İfşa Etti

Kahramanmaraş'taki firmaların pul ve toz biberinde boya tespit edildi.

İfşa Listesi Yayınlandı! Bakanlık Sucuk Ve Dönerde Yapılan Hileyi İfşa Etti


İstanbul, Bilecik ve Diyarbakır'daki bu firmaların ürünlerinde kanatlı eti ve sakatat bulundu.

İfşa Listesi Yayınlandı! Bakanlık Sucuk Ve Dönerde Yapılan Hileyi İfşa Etti


Manisa ve Ankara'da faaliyet gösteren bu firmaların, lahmacun, pide ve adana harcında kanatlı eti ve sakatat bulundu.

İfşa Listesi Yayınlandı! Bakanlık Sucuk Ve Dönerde Yapılan Hileyi İfşa Etti


Ordu ve Erzurum'daki bu firmaların tereyağında bitkisel yağ tespit edildi.

İfşa Listesi Yayınlandı! Bakanlık Sucuk Ve Dönerde Yapılan Hileyi İfşa Etti

İşte dana sucuk ve dönerde at ve eşek eti kullanan firmalar

Ankara Etimesgut'ta bulunan Anksan Besicilik Gıda firmasının sattığı pişmiş dana dönerde tek tırnaklı eti tespit edildi.

Sakarya Akyazı'da Kartal Et ve Et Mamulleri'nin sattığı dana sucukta yine tek tırnaklı eti bulundu.