İfşa Listesi Yayınlandı! Bakanlık Sucuk Ve Dönerde Yapılan Hileyi İfşa Etti

Gıda sektörü başta olmak üzere birçok alanda fırsatçılar, halkın sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. Halkın sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, yayımladığı liste ile sahtekarları tek tek açıklıyor.Yapılan son testlerde sucuk, döner, baharat, zeytinyağı, lahmacun, pide, köfte, adana kebap, hamburger, güveç, bal, peynir, kaşar ve yoğurt gibi ürünlerinde içerik ile uyuşmayan hile tespit edildi.Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan yeni listede Sakarya'daki bir firmanın yaptığı hile mide bulandırdı.Akyazı ilçesinde bulunan Kartal Et ve Et Mamülleri'nce üretilen dana sucuğunda tek tırnaklı hayvan eti yani at veya eşek eti bulunduğu tespit edildi.İşte bakanlığın tek tek ifşa ettiği o firmalar...İzmir, Aydın ve Manisa'da satılan zeytinyağlarına tohum yağları karıştırıldı.Kahmramanmaraş ve Tekirdağ'da pul biber ve zeytinyağında hile tespit edildi.Ankara ve Aydın'daki bu bal markaları sahte çıktı.İstanbul ve Diyarbakır'daki bu firmaların et ürünlerinde sakatat ve kanatlı hayvan eti tespit edildi.Manisa, Ankara ve Bilecik'te et ürünlerinde kanatlı hayvan ve sakatat bulundu.Ordu, Erzurum ve Gaziantep'te satılan tereyağlarında bitkisel yağ bulundu.Aydın ve Ankara'da satılan bu bal markaları sahte çıktı.Aydın, Manisa ve İzmir'de zeytinyağına tohum yağları yani mısır ve ayçiçek yağı karıştırıldı.Tekirdağ'daki firmaların zeytinyağında daha düşük kalitede yağ bulundu.Kahramanmaraş'taki firmaların pul ve toz biberinde boya tespit edildi.İstanbul, Bilecik ve Diyarbakır'daki bu firmaların ürünlerinde kanatlı eti ve sakatat bulundu.Manisa ve Ankara'da faaliyet gösteren bu firmaların, lahmacun, pide ve adana harcında kanatlı eti ve sakatat bulundu.Ordu ve Erzurum'daki bu firmaların tereyağında bitkisel yağ tespit edildi.Ankara Etimesgut'ta bulunan Anksan Besicilik Gıda firmasının sattığı pişmiş dana dönerde tek tırnaklı eti tespit edildi.Sakarya Akyazı'da Kartal Et ve Et Mamulleri'nin sattığı dana sucukta yine tek tırnaklı eti bulundu.