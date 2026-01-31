Suriye Artık Tek Parça! Son Engel De Aşıldı

Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında dün varılan tarihi mutabakat ülkenin toprak bütünlüğü ve istikrarı yolunda son kritik dönemecin de başarıyla geçildiğini gösteriyor. Suriye devlet televizyonu, hükümet kaynaklarına dayandırarak Şam yönetimi ile terör örgütü YPG'nin, ateşkes ve askeri idari yapıların kademeli entegrasyonunu öngören kapsamlı bir mutabakata vardığını duyurdu. Bu kapsamda 'temas hatlarından askeri güçlerin çekilmesi ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin, Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmesi konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.Anlaşmada ayrıca, 'bölgedeki güvenlik güçlerinin entegrasyon sürecinin başlatılması, YPG'ye bağlı üç tugayı içeren bir askeri tümen oluşturulması, Aynelarab güçlerine bağlı bir tugayın Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde teşkil edilmesinin yer aldığı' kaydedildi. Suriye'nin kuzeydoğusu dahil tüm toprakları merkezi yönetime bağlanacak.Suriye haritasındaki sarı bölge (SDG) fiilen ortadan kalkıyor. Enerji kaynakları, sınır kapıları ve güvenlik yapıları tek elden Şam'dan yönetilecek. Ayrıca Suriye'de yaşanan bu olumlu gelişmeler, PKK/YPG'nin Suriye'deki varlığının sona ermesi, Türkiye'nin sınır güvenliği ve terörle mücadele kapasitesini güçlendirecek, bölgesel barışa katkı sağlayacak. Uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözümü için Türkiye, sahada aktif rol üstlenmeye devam edecek.Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında varılan mutakabat sonrası yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm bölgelerin hükümetin kontrolünde olacağını belirtti. Bu anlaşma, önceki süreçlerin bir devamı niteliğinde ve Suriye'nin birleşik, merkezi bir yapıya kavuşması yönünde en somut ilerlemeleri içeriyor. Askeri, idari ve sivil boyutları kapsayan kapsamlı bir entegrasyonun yol haritasını içeren mutabakatın ana maddeleri şöyle:-Ateşkesin kalıcı olarak sağlanması ve askeri güçlerin temas hatlarından çekilmesi,-Enerji kaynakları, sınır kapıları ve güvenlik yapıları tek elden (Şam yönetimi tarafından) yönetilecek,-Bölgedeki güvenlik güçlerinin (Asayiş vb.) entegrasyon sürecinin başlatılması,-SDG unsurlarının Suriye Savunma Bakanlığı'na bireysel katılımı, bilahare Haseke'de hükümet tarafından oluşturulacak tümenin çatısı altındaki tugaylarda görev almaları şeklinde askeri entegrasyonun başlatılması,-Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde Kobani tugayı oluşturulması,-Özerk yönetim kurumlarının Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu ve mevcut sivil personelin (memurların) kadroya alınması, istihdamlarının korunması,-Kürt halkının sivil, medeni ve eğitim haklarının düzenlenmesi ve garanti altına alınması,-Bölgesel istikrar güçlenecek ve terör örgütlerinin (özellikle PKK/YPG ve DEAŞ kalıntıları) hareket alanı ortadan kalkacak.-Suriyeli olmayan unsurlar ülkeden çıkarılacak.Suriye'nin yeniden inşası, mültecilerin geri dönüşü ve bölgesel barış için tarihi bir fırsat niteliğindeki mutabakat ile Suriye'nin kuzeydoğusu dahil tüm toprakları merkezi yönetime bağlayacak. Yerinden edilenlerin güvenli dönüşü sağlanacak. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack anlaşmayı 'Suriye'nin ulusal uzlaşma, birlik ve kalıcı istikrara doğru yolculuğunda derin ve tarihe bir dönüm noktası' ifadeleriyle tanımladı.PKK/YPG'nin Suriye'deki varlığının sona ermesi, Türkiye'nin sınır güvenliği ve terörle mücadele kapasitesini güçlendirecek, bölgesel barışa katkı sağlayacak. Mutabakat önceki anlaşmaların eksik kalan yönlerini tamamlayarak fiili bölünmüşlüğü sona erdirmeye yönelik en ileri adımı simgeliyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıklıkla vurguladığı 'terörsüz bölge' hedefinde önemli bir adım olarak görülüyor. Terörsüz Türkiye sürecine de doğrudan olumlu yansıyacaktır.