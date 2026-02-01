SpaceX’den Çılgın Proje!

SpaceX, 1 milyon adet güneş enerjili uydu fırlatmak amacıyla Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) resmi bir başvuruda bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu devasa uydu ağının yapay zeka için veri merkezleri olarak hizmet vermesi planlanıyor. Bu hamle, şirketin uzaydaki varlığını ve teknolojik altyapısını benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıma isteğini gösteriyor.Şirketin sunduğu başvuru dosyası oldukça iddialı bir vizyonu ortaya koyuyor. Planlanan bu uydular, sadece yapay zeka bilgi işlem gücüne yönelik artan talebi karşılamanın en verimli yolu olarak tanımlanmıyor. Aynı zamanda bu proje, insanlığın yıldızlar arasında çok gezegenli geleceğini garanti altına almak ve Güneş'in tüm gücünden yararlanabilen Kardashev II seviyesinde bir medeniyet olma yolunda atılan ilk adım olarak nitelendiriliyor.Teknoloji dünyasının önemli isimleri ise bu duruma temkinli yaklaşıyor. Analizlere göre, 1 milyon uydu rakamının doğrudan onaylanma ihtimali oldukça düşük görünüyor. Bu rakamın muhtemelen müzakereler için yüksek tutulmuş bir başlangıç noktası olduğu düşünülüyor. Hatırlanacağı üzere FCC, kısa süre önce SpaceX'e ek 7.500 Starlink uydusu fırlatma izni vermiş ancak önerilen diğer 14.988 uyduya yetki vermeyi ertelemişti.Mevcut duruma bakıldığında yörüngedeki trafik zaten oldukça yoğun. Avrupa Uzay Ajansı verilerine göre, şu anda Dünya yörüngesinde yaklaşık 15.000 insan yapımı uydu bulunuyor. Uzmanlar, bu yoğunluğun halihazırda kirlilik ve uzay enkazı ile ilgili ciddi sorunlar yaratmaya başladığı konusunda uyarıyor. 1 milyon yeni uydunun bu sorunu nasıl etkileyeceği ise büyük bir tartışma konusu.Başvuru dosyasında sektördeki diğer gelişmeler de dikkat çekiyor. Rakip firma Amazon, roket eksikliğini gerekçe göstererek 1.600'den fazla uyduyu yörüngeye yerleştirmek için FCC'den ek süre talep ediyor. Öte yandan SpaceX'in, halka arz öncesinde Elon Musk'ın diğer şirketleri olan Tesla ve xAI ile birleşmeyi düşündüğü de gelen raporlar arasında yer alıyor. Bilindiği üzere xAI daha önce X (eski adıyla Twitter) ile birleşmişti.