Terör Devletinin Katliamları Durmuyor!

İsrail barbarlığı, ateşkes dinlemiyor. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkes anlaşmasına rağmen her gün saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nde dün yine büyük bir katliam yaptı. Dün sabahtan itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda çoğu kadın ve çocuk en az 32 Filistinliyi daha katlettiler.Han Yunus kentinde yer alan Esda bölgesindeki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırı insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldılar. Saldırıda aynı aileden 7 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. Gazze kentinin Rimal Mahallesi'nde bir apartman dairesini vuran İsrail savaş uçaklarının saldırısında ise 3'ü çocuk, 2'si kadın 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.Cibaliya beldesinde de İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Han Yunus ve Gazze'nin kuzeyindeki saldırıların ardından Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki polis merkezine düzenlenen saldırılarda en az 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Nasır Mahallesi'nde bir eve düzenlenen İHA saldırısında da ilk belirlemelere göre 3 Filistinli hayatını kaybetti.Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Başal, saldırıların büyük yıkıma neden olduğunu kaydetti. Al Jazeera'de yer alan habere göre, saldırılar bölgede büyük panik ve korku yarattı. Filistinlilerin İsrail ordusunun neden gerilimi yeniden tırmandırdığını anlamadığı kaydedildi. Refah Sınır Kapısı'nın açılması beklenirken böyle bir katliamın yapılması bölgede var olan küçük iyimserliği de baltaladı.Öte yandan İsrail ordusu, 'Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği' iddiasıyla saldırılarını savundu. Yapılan açıklamada, Hamas ve İslami Cihad mensuplarının hedef alındığı ileri sürüldü.Türkiye, İsrail'in dünkü saldırılarını ve sürdürdüğü ateşkes ihlallerini şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, barış sürecinin yeni bir aşamaya girdiği bir dönemde gerçekleştirilen bu saldırıların, Gazze'de sükunet ve istikrarın tesisine yönelik uluslararası çabaları tehdit ettiği, İsrail'in bölgede barış istemediğini bir kez daha gösterdiği vurgulandı.