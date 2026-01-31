Şoföre Avukat Kıskacı! Uyuşturucu Partilerine Katılan Ünlüleri Deşifre Etti

Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalısında iki haftada bir uyuşturucu kullanılan partilerin düzenlendiğini belirten Şirin, partilere katılan 10 ünlü ismi de savcılıkla paylaştı. Şirin'in partilerde uyuşturucu kullandığını belirttiği isimler arasındaki Merve Taşkın'a da yakalama kararı çıkartıldı. Taşkın, bir hafta önce gözaltı korkusuyla yurtdışında yaşayacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu.Eğlence mekânlarından İBB'deki vurgun timinin özel jet partilerine kadar uzanan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan 88 şüpheliden 33'ünün itirafçı olmak için savcılığa başvurduğu ortaya çıkmıştı. Bu isimlerden bir tanesi de yalısı ve yatında uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği saptanan firari Kasım Garipoğlu'nun şoförü Murat Can Şirin(27) oldu. Şirin, 3 yıl boyunca Garipoğlu'nun şoförlüğünü yaptığını belirterek yalıda yaşananlarını anlattı.Cezaevinden dilekçe verip bildiklerini anlatmak istedikten sonra 29 Ocak'ta adliyeye geldikten sonra ifadeye başlayacağı sırada tanımadığı avukat Berkay V.'nin ifadesine katılmak istediğini belirten Murat Can Şirin, 'ben bu kişinin ifadeye katılmasını istemedim. Avukat benim gerçekleri anlatmamam için telkinlerde bulundu. Ben bunu kabul etmedim, bildiklerimi açık bir şekilde kimseye iftira atmadan devletime güvenerek anlatmak istiyorum' dedi.Kasım Garipoğlu'nun 2022-2025 yılları arasında şoför olarak çalıştığını, gözaltına alınmadan önce de şoförlük yapmaya devam ettiğini belirten Şirin, 'Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalısında iki haftada bir uyuşturucu kullanılan partiler düzenlenirdi. Bu partilere çeşitli kişiler katılırdı. Benim görevim şoförlük yaptığımdan dolayı partiye katılan, sabaha kadar eğlenen kişilere pizza, çorba gibi yemekler götürmekti. İçeride yüksek sesli müzik çalardı, ortamda insanlar karanlıktan da yararlanarak her köşede kimisi bireysel kimisi arkadaşlarıyla takılırdı, yiyecekleri bırakıp buradan çıkardım. Partilere uyuşturucu getiren Cio lakaplı kişiyi Kasım Garipoğlu'nun yanında görürdüm. Kasım Garipoğlu ile takılırdı' dedi.Şirin uyuşturucu partilerine katılan isimleri de deşifre etti. Garipoğlu'nun şoförü partilere 'Cihan Şensözlü, Ege Mutaf, Şevval Şahin, Derin Talu, Monkey Project işletmecesi Charlie isimli kişi, Merve Taşkın, Zeynep Alkan, Özge Ertöz, Patrizio Ragusin ve Şeyma Subaşı bu partilere katılırdı. Club House isimli mekanda da uyuşturucu partilerinin sıklıkla yapıldığını duydum' dedi. Şirin'in itiraflarının ardından bir süre önce yurtdışına çıktığını duyuran Merve Taşkın hakkında da 'fuhuş' suçundan yakalama kararı çıkartıldı.Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, hesabından yaptığı açıklamada son aylarda ciddi bir kaygı ve korku haliyle yaşadığını belirterek geceleri uyuyamadığını, olası bir gözaltı ihtimaline karşı sürekli hazırlıklı uyuduğunu duyurmuştu. Türkiye'den ayrılma kararının bir kaçış değil, kendisi için bir yolculuk olarak tanımlayan Taşkın, bir yıl önce yayımlanan bir programdaki diyaloglar gerekçe gösterilerek 'fuhuşa teşvik' iddiasıyla ifadeye çağrılmıştı.Taşkın ayrıca, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı bir paylaşım nedeniyle hâkim karşısına çıkmıştı. Sevgililer Günü'nde yalnız kalanlara 400 bin lira karşılığında eşlik edebileceğini duyurduğu paylaşımının mizah amaçlı olduğunu söyleyen Taşkın hakkında verilen 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışı yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirleri daha sonra kaldırılmış, dava ileri bir tarihe ertelenmişti.