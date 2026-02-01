Cumhurbaşkanı Erdoğan Liderliğinde Kabine Toplanıyor!

Kabine toplantısında Suriye'deki son gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Türkiye'nin sınır güvenliği, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgesel istikrarı önceleyen politikaları çerçevesinde sahadaki askeri ve diplomatik gelişmeler ele alınacak. Bu kapsamda, SDG ile Şam yönetimi arasında tam entegrasyonu öngören anlaşma Kabine'nin önemli gündem maddelerinden biri olacak. 10 Mart'ta imzalanan anlaşma, 18 Ocak'ta başlayan sürecin ardından 30 Ocak'ta sağlanan nihai mutabakatla şekillendi.Anlaşma doğrultusunda, Haseke ve Kamışlı'ya Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik birimleri girecek, Sınır kapıları ve güvenlik yapıları tek merkezden Şam yönetimi tarafından idare edilecek, Suriye genelinde idari ve askeri birlik sağlanacak. SDG unsurlarının ise üç tugaydan oluşan bir tümen ile Ayn el Arab'taki bir tugayın, Halep vilayetine bağlı Suriye ordusu tümenine dahil edilmesi öngörülüyor. Anlaşma kapsamında kalıcı ateşkesin sağlanması, askeri unsurların temas hatlarından çekilmesi ve iç güvenliğin merkezi yapılar tarafından yürütülmesi hedefleniyor.Kabine'nin bir diğer önemli gündem maddesi 'Terörsüz Türkiye' vizyonu olacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarının son durumu, güvenlik ve istihbarat birimlerinin sahadaki çalışmaları doğrultusunda değerlendirilecek. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya yönelik adımları, MİT ve TSK tarafından yakından takip ediliyor. Sahadaki gelişmelerin iç güvenliğe yansımaları Kabine'de ele alınacak. Öte yandan Meclis'te sürdürülen ortak rapor ve yasal düzenleme çalışmaları da gündeme gelecek.Kabine toplantısında, ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditlerinin gündemde olduğu süreçte, bölgedeki son gelişmeler de değerlendirilecek. Türkiye'nin askeri müdahaleye karşı, diplomasi ve diyalogdan yana tutumu bir kez daha vurgulanacak. Bu çerçevede, hafta sonu İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İstanbul ziyareti, Arakçi'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Başkan Erdoğan'la görüşmeleri, Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon diplomasisi, Kabine'de ele alınacak. Görüşmelerin yansımaları ve Türkiye'nin arabuluculuk çabaları masaya yatırılacak.Gazze'de yaşanan insani dram ve ateşkes sürecindeki son durum Kabine'nin gündeminde olacak. Türkiye'nin Filistin halkına yönelik diplomatik ve insani girişimleri kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Bu kapsamda: Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İnsani yardımların artırılması, Gazze'nin yeniden inşası için atılacak adımlar, Türkiye'nin uluslararası barış ve istikrar mekanizmalarındaki rolü istişare edilecek.Kabine'de Ukrayna-Rusya savaşı da ele alınacak. Türkiye'nin savaş boyunca sürdürdüğü denge politikası ve arabulucu rolü, bölgesel güvenlik perspektifiyle değerlendirilecek. Özellikle Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen temaslar ve bu alandaki diplomatik girişimler gündeme gelecek.Kabine toplantısının bir diğer başlığı ekonomi olacak. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı, yatırım ve istihdam alanlarında gelinen son durum ele alınacak. Sosyal dengeyi gözeten politikalar Kabine üyeleri tarafından değerlendirilecek.