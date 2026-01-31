  • USD: 43,34 - 43,42
Bakan Yerlikaya Duyurdu! Organize Suç Örgütü Lideri Türkiye'ye Getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar Polisi tarafından, A.B.K. organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik'in Macaristan’dan Türkiye'ye getirildiği açıklandı.

Ekleme: 31.01.2026 - 08:26 Güncelleme: 31.01.2026 - 08:30 / Editör: Fehmi Öztürk
Güvenlik güçleri başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Hem dışarıda hem de içeride yapılan başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Bu kapsamda da organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik, Türkiye'ye getirildi.

ALİ YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada Sertçelik'in Türkiye'ye getirildiğini duyurdu ve görüntülerini paylaştı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şöyle dedi;

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

“Kırmızı Bülten ile aradığımız Macaristan'da tutuklu bulunan A.B.K. Organize Suç Örgütü Yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye'de” Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar Polisi tarafından, A.B.K. Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Macaristan'dan ülkemize getirildi.

MACARİSTAN'DA TUTUKLANMIŞTI

“Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma', 'Kasten Öldürme ve Bir Suçu Gizlemek', 'Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme” suçlarından hakkında kırmızı bülten çıkartılan Serdar Serçelik 25.05.2024 tarihinde Macaristan'da yakalanmış ve tutuklanmıştı.