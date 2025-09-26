Altında Son Durum! İşte Fiyatlar...

2025'in en çok kazandıran yatırım aracı olan altın, her hafta yeni bir zirveyle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Salı günü gram altın 5.048 TL'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Aynı gün ons altın da 3.791 dolara çıkarak tarihi bir rekora imza attı.Ancak zirve sonrası fiyatlarda dalgalanma yaşandı. Çarşamba günü gram altın 4.954 TL'ye gerilerken, perşembe günü 5 bin TL'nin altında işlem gördü.Salı günü yaşanan rekor yükselişin ardından Kapalıçarşı'da gram altının satış fiyatı 5.200 TL'yi geçti. Bu gelişme, yatırımcıların “Bu seviyeden altın alınır mı?” sorusunu gündeme taşıdı.Gram altın, 2024 yılını 2.983 TL seviyesinde kapatmıştı. Yaklaşık 10 ayda %70'e yakın getiri sağlayarak yılın en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Bu performans, yatırımcıların altına olan ilgisini daha da artırdı.Peki altın fiyatlarında yön ne olacak? Tarihi rekor sonrası yaşanan geri çekilmenin sebebi ne? Yeni rekorların devamı gelecek mi? Yıl sonu için konuşulan rakam ne? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr'ye değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Gram altının 5.000 TL'yi aşmasının sebebi ons altının 3.791 dolar seviyesine kadar yükselmesidir. Bunun da arkasında yatan en önemli sebep Fed faiz indirimi ile beraber, bu yıl 2 adet daha faiz indirimi yapabileceği yönünde beklentilerin oluşmasıdır. Kısa süreli düzeltme ise ABD'de enflasyonun yıllık bazda beklentiler dahilinde bile olsa %2.6'dan %2.9'a yükselmesi ‘gelecekte faiz indirimlerinde sorun yaşanır mı?' kaygısı ile birlikte gerçekleşen faiz indirimi için tutulan pozisyonların, beklentinin gerçekleşmesi nedeniyle realize edilmesi sonucu olan kar satışlarıdır. Göstergeler riskli olduğunu işaret etmekle beraber henüz aşağı yönde bir trend oluşumunu teyit etmemektedir. O yüzden şimdilik kar satışı diyebiliriz.Orta vadeli göstergeler aşağı sinyali vermediği sürece yeni zirveleri test etmesi doğaldır. Teknik göstergelerde yukarı yönde gelen sinyallerin, aşağı yöne dönmesi için yurt dışında 3.622 dolar seviyesinin, yurt içerisinde ise 4.810 TL seviyelerinin altını görmesi gerekmektedir. Aksi halde ufak dalgalanmalarla yukarı hareketin devamını bekleyebiliriz.4.903 TL seviyeleri önemli bir destek olmakla beraber, yakın zamanda 5.054 TL seviyelerinin üzerine çıkması durumunda kar satışı gelebilir. Ancak 3 gündür yatay ve zayıf gidiş nedeniyle kar satışı ihtimali her geçen zaman daha da artmaktadır.Öncelikle piyasadaki yatay seyrin ne tarafa doğru gittiğini görmemiz lazım. Sinyaller 4.903 TL ve 5.054 TL seviyesindeki hareketlerle netleşecektir. Primli bir fiyatta sıkışma varsa alım yapmak riskli olabilir. Bu 2 fiyat seviyesinin hangisinde tutunursa o tarafa yön devam edecek demektir.Fed faiz indirimleri beklentileri devam ederken, jeopolitik riskler yüksekken ve teknik olarak aşağı sinyali henüz gelmemişken mevcut pozisyonların sürdürülmesi daha mantıklı gibi görünmekle beraber, ons altın beklentileri yükseldiğinden TL karşısında da beklentilerin yükselmesi doğaldır. Bu durumda 5.500 TL seviyelerini test etmesi mümkün gibi görünmektedir.”