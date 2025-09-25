Beyaz Saray'da tarihi zirve!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kritik zirve Beyaz Saray'da başladı. ABD Başkanı Donald Trump, görüşme öncesinde 'F-35'lerle ilgili konuştuk. Bu konuda başarılı olacağız. Türkiye istediğini alacak' açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan ise yaptığı açıklamada, Türkiye Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşadıklarını belirterek, 'Gerek F-35, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Birlikte bölgedeki sıkıntıları aşacağız.' dedi.Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.ABD Başkanı Donald Trump, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la uzun zamandır arkadaş olduklarını belirterek, 'Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor.' dedi.'Cumhurbaşkanı Erdoğan, muazzam bir ordu kurdu ve kendisini Beyaz Saray'da ağırlamak bizim için bir onur. Erdoğan'a çok saygım var.' diyen Trump, Başkan Erdoğan'ın net fikirleri olduğunu ve harika işler yaptığını söyledi.F-35 konusuna da değinen Trump, 'Türkiye ile çok iş yapıyoruz. Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor. F-35 konusunda da başarılı olacağız. Türkiye istediğini alacak.' dedi.ABD Başkanı Trump, BM'de Başkan Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydederek, 'Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz.' dedi.Trump, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan her ikisi (Putin-Zelenskiy) tarafından da çok saygı görüyor. Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor. Ben de öyle'Trump ayrıca, Suriye ile ilgili önemli bir açıklama yapacaklarını ifade etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Gerek Sayın Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz.' dedi.'Gerek F-35, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum.' diyen Başkan Erdoğan, 'Birlikte bölgedeki sıkıntıları aşacağız.' dedi.Heybeliada Okulu ile ilgili Türkiye'nin üzerine ne düşerse yapmaya hazır olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, 'Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım.Birlikte el ele bölgedeki sıkıntıları aşacağımıza da inanıyorum' dedi.