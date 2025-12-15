Kredi kartı borçlarına indirim! 1 Ocak'tan itibaren...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan “Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yeni düzenleme ile kredi kartı borç dilimleri güncellenirken, faiz hesaplamasında kullanılan ek oranlar düşürüldü.Yapılan değişikliğe göre, dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için geçerli olan üst sınır 30 bin liraya yükseltildi. Bu gruptaki kartlarda, azami faiz oranı hesaplanırken kullanılan ve aktif faiz oranına eklenen baz puan 39'dan 14'e indirildi.Dönem borcu 25 bin lira ile 150 bin lira arasında olan kredi kartları için belirlenen limitler de güncellendi. Bu kartlarda borç aralığı 30 bin lira ile 180 bin lira olarak yeniden belirlendi.Aynı grupta azami faiz oranının hesaplanmasında kullanılan baz puan ise 89'dan 64'e düşürüldü.Yeni düzenleme kapsamında kredi kartları için uygulanacak azami akdi faiz oranları da netleşti. Buna göre;Dönem borcu 30 bin liranın altında olan kredi kartları için azami faiz oranı yüzde 3,25,30 bin lira ile 180 bin lira arasında borcu olan kredi kartları için yüzde 3,75,180 bin liranın üzerinde borcu bulunan kredi kartları için ise yüzde 4,25 olarak uygulanacak.Söz konusu yeni faiz oranları ve limit düzenlemeleri, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak